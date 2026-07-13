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Η άνοδος της επιβατικής κίνησης βασίστηκε κυρίως στη διεθνή κίνηση, η οποία εμφάνισε σημαντική ενίσχυση στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας και της Ρόδου.

Η ανάκαμψη των πτήσεων από το Ισραήλ και η αυξημένη ζήτηση από τη Μέση Ανατολή συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση του συνολικού αριθμού των επιβατών.

Παρά τη μείωση του μέσου συντελεστή πληρότητας των θέσεων στα αεροδρόμια, η ισχυρή ζήτηση διατήρησε τα επίπεδα κίνησης σε ανοδική τροχιά.

Η επιβατική κίνηση εσωτερικού παρουσίασε επίσης αύξηση 4,6%, συγκεντρώνοντας 860 χιλιάδες επιβάτες κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα.

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Τον Ιούνιο του 2026 στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση και λειτουργία της Fraport Greece διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% (+250 χιλιάδες επιβάτες) σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα:

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Διεθνής κίνηση: Η συνολική αύξηση τον Ιούνιο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 βασίζεται στην αξιοσημείωτη απόδοση της διεθνούς κίνησης (+212.000 επιβάτες/+4,7%). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης ((+49.000/9,0%), Κέρκυρας (+45.000/6,5%,), Ρόδου (+38K/4,0%), Χανίων (+30K/5,8%), Μυκόνου (+14K/8,0%), Σκιάθου (+12Κ/+11,2%) και Κεφαλονιάς (10K/7,5%).

Κίνηση στη Μέση Ανατολή (+70.000 επιβάτες/+121,5%): Η σύγκρουση φαίνεται να είχε πιο περιορισμένο αντίκτυπο στην κυκλοφορία από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Αν και οι συντελεστές πληρότητας στη Μέση Ανατολή παρουσίασαν ελαφρά μείωση (Ιούνιος 2026: 69,9% έναντι Ιουνίου 2025: 71,1%), η συνολική αύξηση των πτήσεων υποδηλώνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται.

Η κίνηση από το Ισραήλ έχει επιστρέψει στα τυπικά καλοκαιρινά επίπεδα, με την επέκταση των πτήσεων σε πολλά αεροδρόμια. Αυτή η ανάκαμψη υποστηρίχθηκε κυρίως από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες (Israir, Blue Bird Airways, EL AL και Arkia Israeli Airlines).

Συνολικά, αυτό υποδηλώνει μια ομαλοποίηση των προτύπων κίνησης (+73.000 επιβάτες/+161,3%).

Επιπλέον, οι πτήσεις προς το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις Qatar Airways και Flydubai στο αεροδρόμιο Μυκόνου (JMK) συνεχίζουν να ανακάμπτουν, ενώ η κίνηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα αεροδρόμια Κέρκυρας (CFU) και Σαντορίνης (JTR) βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούνιο του 2025.

Ποσοστό πληρότητας:

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Τον Ιούνιο του 2026, ο μέσος συντελεστής πληρότητας παρουσίασε μείωση σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (82,4% έναντι 84,6%) στα περισσότερα αεροδρόμια. Παρά τη μειωμένη πληρότητα θέσεων, η επιβατική κίνηση παρέμεινε σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του Ιουνίου του 2025.

Ημερολογιακές Επιδράσεις: Παρά το γεγονός ότι ο Ιούνιος του 2026 είχε μία Κυριακή λιγότερη σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε, υποδηλώνοντας ισχυρή υποκείμενη ζήτηση και βελτιωμένες επιδόσεις, παρά τη λιγότερο ευνοϊκή διαμόρφωση του ημερολογίου.

Βασικά στοιχεία:

Επιβατική κίνηση Εσωτερικού: 860 χιλ. επιβάτες (Δ: +38 χιλ. / Δ%: 4,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 24%)

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Διεθνής επιβατική κίνηση: 4,7 εκατ. επιβάτες (Δ: +212 χιλ. / Δ%: +4,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 – Μερίδιο κίνησης: 76%)

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 266 εκατομμύρια επιβάτες.

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