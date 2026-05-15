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Η διεθνής κίνηση και η περίοδος του Πάσχα ενίσχυσαν τα αποτελέσματα, παρά την κατακόρυφη πτώση 92,5% στην επιβατική κίνηση από και προς το Ισραήλ.

Τα αεροδρόμια των Χανίων και της Σαντορίνης κατέγραψαν σημαντική άνοδο, χάρη στην πρόωρη έναρξη διεθνών πτήσεων και την ενίσχυση των εσωτερικών δρομολογίων.

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης παρουσίασε επίσης ανοδική πορεία, παρά τις σημαντικές απώλειες που προκλήθηκαν από τη μείωση των πτήσεων με προέλευση το Ισραήλ.

Ο μέσος συντελεστής πληρότητας στα αεροδρόμια υποχώρησε στο 77,3%, ενώ οι συνολικοί επιβάτες από την έναρξη της παραχώρησης ανήλθαν σε 256 εκατομμύρια.

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Αύξηση 3,2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο του 2026, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 1,8 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή περίπου 56.000 περισσότεροι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Παρά τη θετική εικόνα, η αεροπορική κίνηση επηρεάστηκε σημαντικά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ οδήγησαν σε απότομη πτώση της σχετικής επιβατικής κίνησης.

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Η επανεκκίνηση των πτήσεων προς το Ισραήλ ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου κυρίως μέσω των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών EL AL και Israir, με περιορισμένη δραστηριότητα στα αεροδρόμια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, η επιβατική κίνηση από και προς το Ισραήλ υποχώρησε κατά 92,5%, δηλαδή κατά περίπου 45.000 επιβάτες. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη, με μειώσεις 25.000 και 18.000 επιβατών αντίστοιχα, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης πτήσεων από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής.

Θετικά λειτούργησε η περίοδος του Πάσχα, που συνέπεσε με τις αρχές Απριλίου, ενισχύοντας σημαντικά την κίνηση κατά το πρώτο μέρος του μήνα, αν και η δυναμική αυτή άρχισε να εξασθενεί προς το τέλος του.

Ισχυρή ώθηση έδωσε και η διεθνής κίνηση, η οποία έχει πλέον ξεκινήσει σε όλα τα αεροδρόμια του δικτύου. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα τα Χανιά, όπου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 32.000 επιβάτες ή 26,4% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο.

Η επίδοση αυτή αποδίδεται στην πρόωρη έναρξη πτήσεων προς Άμστερνταμ και Ηνωμένο Βασίλειο από την easyJet και την Jet2.com, καθώς και στη νέα σύνδεση με την Ιρλανδία από τον όμιλο Ryanair.

Ανοδικά κινήθηκε και το αεροδρόμιο της Σαντορίνης, το οποίο κατέγραψε αύξηση 21.000 επιβατών ή 16,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, αν και η συνολική κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2024.

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Η κίνηση στη Σαντορίνη στηρίχθηκε κυρίως στις εσωτερικές πτήσεις, ενώ ενισχυμένη ήταν και η διεθνής δραστηριότητα χάρη στα δρομολόγια της Transavia προς Γαλλία και Κάτω Χώρες.

Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης συνέχισε επίσης την ανοδική πορεία του, με αύξηση 20.000 επιβατών ή 3,1%. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η διεθνής επιβατική δραστηριότητα κατά 3,4%.

Σημαντική συμβολή στην άνοδο της Θεσσαλονίκης είχαν αγορές όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία. Αντίθετα, μεγάλη πτώση σημειώθηκε από το Ισραήλ, καθώς και από Ρουμανία, Κύπρο και Φινλανδία.

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Την ίδια στιγμή, ο μέσος συντελεστής πληρότητας στα αεροδρόμια της Fraport Greece υποχώρησε στο 77,3% από 79,4% έναν χρόνο νωρίτερα.

Από τα συνολικά 1,8 εκατομμύρια επιβάτες του Απριλίου, περίπου 640.000 αφορούσαν εσωτερικές πτήσεις, καταγράφοντας αύξηση 4,9%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες ανήλθαν σε 1,2 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 2,3%.

Συνολικά, από την έναρξη της παραχώρησης μέχρι σήμερα, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν εξυπηρετήσει περίπου 256 εκατομμύρια επιβάτες.

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