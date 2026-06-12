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Αυξημένη κατά 4% εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης το πρώτο πεντάμηνο φέτος και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Fraport Greece, μέσω του «Μακεδονία» διακινήθηκαν συνολικά 2.822.717 επιβάτες, έναντι 2.715.433 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε 1.000.096 επιβάτες, ενώ η διεθνής ενισχύθηκε κατά 3,8%, φθάνοντας τους 1.822.621 επιβάτες.

Η θετική πορεία αποτυπώνεται και στην αεροπορική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο πρώτο πεντάμηνο φέτος πραγματοποιήθηκαν 21.663 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 4,5% σε σχέση με τις 20.740 πτήσεις του πρώτου πενταμήνου του 2025. Οι εγχώριες πτήσεις αυξήθηκαν κατά 2,9% και οι διεθνείς κατά 5,5%, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των διεθνών συνδέσεων της Θεσσαλονίκης.

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Οριακή κάμψη τον Μάιο, αλλά άνοδος στις διεθνείς αφίξεις

Ειδικότερα για τον Μάιο, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε σε 729.490 επιβάτες, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αποκλειστικά στη μικρή υποχώρηση της εγχώριας κίνησης, η οποία ανήλθε σε 203.417 επιβάτες από 204.598 τον Μάιο του 2025.

Αντίθετα, η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε την ανοδική της πορεία, φθάνοντας τους 526.073 επιβάτες, αυξημένη κατά 3,6% σε σύγκριση με τους 507.776 επιβάτες που είχαν καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Παράλληλα, οι κινήσεις αεροσκαφών αυξήθηκαν κατά 3%, καθώς τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 5.608 πτήσεις, έναντι 5.444 τον ίδιο μήνα του 2025. Οι εγχώριες πτήσεις ανήλθαν σε 1.925 και οι διεθνείς σε 3.683, παρουσιάζοντας αυξήσεις 2,5% και 3,3% αντίστοιχα.

Η Γερμανία παραμένει η ισχυρότερη ξένη αγορά

Τα στοιχεία ανά χώρα αναδεικνύουν τη διαχρονική σημασία της γερμανικής αγοράς για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τον Μάιο του 2026 διακινήθηκαν από και προς τη Γερμανία 161.023 επιβάτες, καθιστώντας την μακράν τη μεγαλύτερη ξένη αγορά του αεροδρομίου. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 60.255 επιβάτες, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία διατήρησαν η Ιταλία με 40.419 επιβάτες, η Κύπρος με 35.709 και η Πολωνία με 31.579 επιβάτες.

Σημαντικές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης η Ολλανδία (21.475 επιβάτες), η Αυστρία (18.199), η Τουρκία (17.275), η Ρουμανία (15.649), το Ισραήλ (14.505), η Ελβετία (14.492) και η Ουγγαρία (14.046), επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση του διεθνούς δικτύου συνδέσεων του αεροδρομίου.

Σημαντική είναι και η συμβολή των σκανδιναβικών αγορών, με τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία να συγκεντρώνουν αθροιστικά περισσότερους από 18.000 επιβάτες τον Μάιο, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Σερβία, η Κροατία και η Σλοβακία.