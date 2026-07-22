Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Fraport Greece και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ – CERTH) προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία πενταετούς διάρκειας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων. Η συνεργασία συνδυάζει την επιχειρησιακή εμπειρία της Fraport Greece με την ερευνητική και τεχνολογική τεχνογνωσία του ΕΚΕΤΑ, με κοινό στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των αερομεταφορών και θα αναβαθμίζουν τη λειτουργία των αεροδρομίων.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της Fraport Greece στη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας και την επιστημονική γνώση του ΕΚΕΤΑ, ενός από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε κοινές πρωτοβουλίες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που θα αυξάνουν τη λειτουργική αποδοτικότητα, θα βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών και θα αναβαθμίζουν περαιτέρω την εμπειρία των επιβατών.

Advertisement

Advertisement

Η σύμπραξη αναμένεται να αποφέρει μια σειρά καινοτόμων εξελίξεων και ψηφιακών λύσεων, μεταξύ των οποίων:

Επιθεώρηση των υποδομών και των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου με τη χρήση drones

Προληπτική συντήρηση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για κρίσιμες αεροδρομιακές υποδομές και assets

Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της ροής των επιβατών και των λειτουργιών των τερματικών σταθμών

Ψηφιακές εφαρμογές που ενισχύουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα, βελτιώνοντας παράλληλα τη συνολική εμπειρία των επιβατών

Λύσεις ρομποτικής για την παροχή βοήθειας στους επιβάτες, αυτόνομα logistics, την υποστήριξη της ασφάλειας και άλλες επιχειρησιακές ανάγκες των αεροδρομίων

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου οράματος της Fraport Greece για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, έξυπνου και βιώσιμου οικοσυστήματος αεροδρομίων, αξιοποιώντας την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη ως βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Ο John Theophilos, Head of IT & Telecommunications της Fraport Greece, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με το ΕΚΕΤΑ σηματοδοτεί την αρχή μιας στρατηγικής σύμπραξης που συνδέει την πρωτοποριακή έρευνα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες με τις πραγματικές απαιτήσεις της λειτουργίας των αεροδρομίων. Προτεραιότητά μας είναι να υλοποιήσουμε το στρατηγικό μας όραμα, έχοντας μια ξεκάθαρη προοπτική για την επόμενη γενιά των έξυπνων αεροδρομίων ώστε να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Μαζί, θα μετατρέψουμε την καινοτομία σε πρακτικές λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, αναβαθμίζουν την εμπειρία των επιβατών και διαμορφώνουν τα αεροδρόμια του μέλλοντος».

O Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και πρώην Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΤΑ ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Fraport Greece, η οποία φέρνει την έρευνα και την καινοτομία πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των σύγχρονων αεροδρομίων. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση δεδομένων και οι έξυπνες πλατφόρμες διαχείρισης, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των υποδομών, καθώς και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αεροδρομίων, δημιουργώντας σημαντική αξία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».