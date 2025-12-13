Έναν απρόσμενα μεγάλο κίνδυνο για την υγεία των επιβατών στα αεροπλάνα επιβεβαιώνει νέα έρευνα του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris Cité.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι επιβάτες εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ρύπανσης από υπερλεπτά σωματίδια, τα οποία εντοπίζονται σε ποσοστά πολύ υψηλότερα από τα επιτρεπτά επίπεδα που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος οργανισμός Υγείας, κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στο αεροπλάνο και όσο αυτό βρίσκεται σε πορεία τροχοδρόμησης ήταν υπερδιπλάσια από αυτά που ορίζει ο ΠΟΥ ως υψηλά.

Η ομάδα των Γάλλων ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το Πανεπιστήμιο Paris Cité, έκανε μετρήσεις σε επιβάτες που απογειώθηκαν από το διεθνές αεροδρόμιο Charles de Gaulle στο Παρίσι με προορισμό άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Αυτό που διαπίστωσε είναι ότι, τα υπερλεπτά σωματίδια είναι αδύνατο να παρατηρηθούν και συχνά δεν εντοπίζονται από τις συμβατικές τεχνικές παρακολούθησης και επομένως δεν καλύπτονται από τους νόμους περί ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το 2021, το Ολλανδικό Συμβούλιο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπογράμμισα ότι τα αυξανόμενα υπερλεπτά σωματίδια βλάπτουν σοβαρά την υγεία των ανθρώπων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από 75 άλλες μελέτες, οι οποίες αναφέρουν ότι οι κίνδυνοι είναι κυρίως φλεγμονή των πνευμόνων, αρτηριακή πίεση και καρδιακά προβλήματα, ενώ σε μεγάλο κίνδυνο εκτίθενται και τα έμβρυα..

Ωστόσο, οι τεχνικές διαφορές που έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί στις μελέτες εμποδίζουν ακόμη τον ΠΟΥ να αναθεωρήσει τα δεδομένα ασφάλειας που επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες.

Ωστόσο, μια μελέτη σε σχεδόν 11 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ολλανδία έδειξε, ότι η έκθεση των επιβατών σε υπερλεπτά σωματίδια για αρκετά χρόνια συνδεόταν με πρόωρους θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα.

Επίσης, διαπίστωσε ότι η ρύπανση από εξαιρετικά λεπτά σωματίδια ήταν χαμηλή μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου όσο αυτό βρισκόταν στον αέρα ενώ αυξανόταν και πάλικατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Παρόμοια εικόνα υπήρχε και για τα σωματίδια μαύρου άνθρακα ή αιθάλης τα οποία είναι ιδιάιτερα αυξημένα όταν το αεροσκάφος βρισκόταν σε αεροδρόμιο.

Αυτό αποτελεί σοβαρή ανησυχία, δεδομένου ότι παγκοσμίως, ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών μεταφορών αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια φέτος για πρώτη φορά ενώ άλλα 2 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Τα αεροσκάφη παραμένουν σχετικά ρυπογόνα, με ελάχιστους ελέγχους σε σύγκριση με την οδική κυκλοφορία και τη βιομηχανία.

Τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια από το Charles de Gaulle δεν εισπνέονται μόνο από τους ανθρώπους στο αεροδρόμιο, αλλά εξαπλώνονται και σε κατοίκους περιοχών γύρω από το αεροδρόμιο σε απόσταση έως και 5 χιλιομέτρων μακριά.

Η συγκέντρωση σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο ήταν παρόμοια με αυτή που εισπνέεται λίγα μόλις μέτρα από τον πολυσύχναστο περιφερειακό δρόμο του Παρισιού. Στο Gatwick του Λονδίνου, τα εξαιρετικά λεπτά σωματίδια, σε απόσταση περίπου 500 μέτρα από τον περιμετρικό φράχτη, ήταν μεγαλύτερα από αυτά δίπλα στους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου ενώ και γύρω από το Heathrow ανιχνεύτηκαν σε όλο το δυτικό και κεντρικό Λονδίνο, που σημαίνει ότι εισπνέονται από εκατομμύρια ανθρώπους.

