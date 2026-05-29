FASTNet / SESAR 3 Joint Undertaking | Solution 0346 | Fraport Greece

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FASTNet Λύση 0346, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του SESAR 3 Joint Undertaking. Το FASTNet συνενώνει ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και τον Διαχειριστή Δικτύου (Network Manager) του EUROCONTROL, με στόχο τη διαχείριση των πτήσεων σε όλη την Ευρώπη — από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την ίδια την ημέρα της πτήσης.

Τι Είναι η Λύση 0346 & Ποια τα Οφέλη της

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που όλοι έχουμε κατά καιρούς αντιμετωπίσει οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη συμφόρηση του ευρωπαϊκού ουρανού και των «οριζόντιων» μέτρων που αναγκαστικά εφαρμόζονται προκειμένου η εναέρια κυκλοφορία να διαχειριστεί την έλλειψη χωρητικότητας

Η Λύση 0346 προτείνει μια διαφορετική, πιο «χειρουργική» προσέγγιση. Αντί για οριζόντιες ρυθμίσεις, εισάγει την έννοια της επιλεκτικής στόχευσης: τα αεροδρόμια αναχώρησης και προορισμού επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους προβλεπόμενους χρόνους άφιξης κάθε πτήσης, και ρυθμίζουν μόνο συγκεκριμένες πτήσεις. Ο Διαχειριστής Δικτύου του EUROCONTROL διατηρεί καθ’ όλη τη διαδικασία τον εποπτικό του ρόλο, εξασφαλίζοντας τη συνολική ισορροπία του συστήματος.

Τα οφέλη της Λύσης 0346, εφόσον αυτή εφαρμοστεί, αναμένεται να βελτιώσουν την προβλεψιμότητα των επιχειρησιακών λειτουργιών, να μειώσουν τις καθυστερήσεις εξαιτίας του μειωμένου αριθμού επιβολής περιορισμών στο Δίκτυο, να βελτιστοποιήσουν τη χωρητικότητα του αεροδρομίου και του εναέριου χώρου —κάτι που οδηγεί στην αύξηση της αποδοτικότητας του δικτύου— και, εν τέλει, να βελτιώσουν την εμπειρία του επιβάτη καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του.







Συμμετέχοντες στη λύση 0346 του Έργου:Indra, Groupe , Eurocontrol, Athens InternationalAirport , Fraport Greece, Aegean Airlines