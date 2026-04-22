Σοβαρό περιστατικό αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στον εναέριο χώρο της Νέας Υόρκης, όταν δύο επιβατικά αεροσκάφη πλησίασαν επικίνδυνα κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο Αεροδρόμιο John F. Kennedy.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν αεροσκάφος της Republic Airways αναγκάστηκε να εκτελέσει επαναπροσέγγιση, καθώς παρεξέκλινε από την καθορισμένη πορεία και βρέθηκε πολύ κοντά σε πτήση της Jazz Aviation, η οποία είχε ήδη λάβει άδεια προσγείωσης σε παράλληλο διάδρομο.

Advertisement

Advertisement

Τα δεδομένα της πλατφόρμας Flightradar24 δείχνουν ότι η απόσταση μεταξύ των δύο αεροσκαφών μειώθηκε επικίνδυνα, φτάνοντας μόλις τα 106 μέτρα κατακόρυφα και λιγότερο από ένα χιλιόμετρο οριζόντια.

Αποκαλυπτικά είναι και τα ηχητικά ντοκουμέντα από τον πύργο ελέγχου, που καταγράφουν τη δραματική εξέλιξη της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

«Πετάτε μέσα από την πορεία προσέγγισης του διαδρόμου 31 αριστερά. Διορθώστε την πορεία αμέσως», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής προς το πλήρωμα της Republic.

Την ίδια στιγμή, δίνονται εντολές και προς το δεύτερο αεροσκάφος:

«Jazz 554, ανεβείτε και διατηρήστε τα 3.000 πόδια», ενώ ακολουθεί και νέα προειδοποίηση: «Η κίνηση στα αριστερά σας υπερβαίνει την παράλληλη πορεία».

Χάρη στην άμεση αντίδραση των πληρωμάτων και την καθοδήγηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, αποφεύχθηκε η σύγκρουση, με τις δύο πτήσεις να προσγειώνονται τελικά με ασφάλεια.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ εντείνει την ανησυχία για την αύξηση παρόμοιων συμβάντων, παρά το γεγονός ότι η εμπορική αεροπορία εξακολουθεί να θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους μετακίνησης.