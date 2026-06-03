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Είναι κάποιες μέρες που δεν χρειάζεσαι απαραίτητα διακοπές. Χρειάζεσαι απλώς ένα μικρό reset. Κάτι που να σε βγάζει από το ίδιο σκηνικό: το laptop, τα «πού πάμε πάλι;», τα ίδια after office spots, την αίσθηση ότι το καλοκαίρι αργεί ακόμα λίγο παραπάνω απ’ όσο αντέχεις.

Και κάπου εκεί εμφανίζεται το Angostura Tiki Week– στην καρδιά του «είναι πολύ νωρίς για άδεια, αλλά θέλω να μπω από τώρα σε καλοκαιρινό mood», μας δίνει την πιο εξωτική αφορμή για να νιώσουμε πως βρισκόμαστε κάπου εξωτικά και παραδεισένια μακριά από deadlines και projects, χωρίς να φύγουμε καν από την πόλη!

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Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου, το αγαπημένο Angostura Tiki Week επιστρέφει για 9η χρονιά και θα γεμίσει 41 bars σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα με tropical vibes, παγωμένα Angostura tiki cocktails!

Και ναι, υπάρχει ακόμα ένας πολύ σοβαρός λόγος να οργανώσεις έξοδο: κάθε Angostura Tiki Cocktail σερβίρεται σε συλλεκτικό limited-edition* Angostura ποτήρι, το οποίο παίρνεις σπίτι σου ΔΩΡΟ. Τελείως δικό σου, το καβατζώνεις χωρίς φόβο και πάθος και κάπως έτσι καταλήγεις με το ποτήρι που θα χρησιμοποιείς όλο το καλοκαίρι για cocktails στο σπίτι ή απλώς σαν μικρή υπενθύμιση εκείνης της tiki βραδιάς που δεν ήθελες να τελειώσει.

Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να αρχίσουν τα απαραίτητα μηνύματα στα group chats. Ξέρεις αυτά:

«Τι λέει το πρόγραμμα σήμερα;»

«Έχει ανάγκη η παρέα από tiki βραδιά»

«Μην αργήσετε μετά, γιατί θέλω το ποτήρι»

Για δύο ολόκληρες εβδομάδες θα έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις μοναδικά Angostura Tiki Cocktails με βάση τα premium ρούμια του οίκου Angostura σε μερικά από τα πιο αγαπημένα bars της χώρας. Από all-time-classic tiki spots μέχρι neighbourhood bars που ξέρουν πολύ καλά πώς να σε βάζουν σε summer mood, το Angostura Tiki Week απλώνεται και φέτος από άκρη σε άκρη της Ελλάδας.

Άνοιξε χάρτη, γιατί παρακάτω σου δίνουμε τα spots που αξίζει να μπουν άμεσα στα saved σου:



ΣΟΥΠΕΡΝΤΟΥΠΕΡ (Δωδεκανήσου 29, Άλιμος 174 56)

GASTON (25ης Μαρτίου 15, Νέα Σμύρνη 171 21)

IPITOU (Ηπίτου 4-6, Αθήνα 105 57)

JUNCTION IN THE YARD (Αμμοχώστου 9, Ζωγράφου 157 71)

LOT 51 (Παπαδιαμαντοπούλου 24Β, Αθήνα 115 28)

LOVELY DAYS (Σοφοκλή Βενιζέλου 42, Περιστέρι 121 31)

ΕΤΟΥΤΟ (Γεωργούλια Αγησιλάου 14, Αθήνα 111 42)

ΜΠΛΕ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ (Λεωνίδου 31, Αθήνα 104 36)

NOEL (Κολοκοτρώνη 59B, Αθήνα 105 62)

SHAKERS (Πλ. Βαρνάβα 8, Αθήνα 116 35)

LOUTRO (Πανδωσίας 1, Αθήνα 111 42)

TIKI BAR ATHENS (Φαλήρου 15, Αθήνα 117 42)

SEMPRE (Σαρανταπόρου 51, Περιστέρι 12134)

ARGENTINA (Πλατεία Αργεντινής 16, Αθήνα 114 72)

GARAZAKI (Θεσσαλονίκης 33, Γέρακας 153 44)

BOOKALI (Λεωφ. Μεσογείων 236, Χολαργός 155 61)

Και επειδή το καλοκαίρι θέλει μικρές αφορμές για να γίνει λίγο πιο εξωτικό, μπες στο angosturatikiweek.com και ανακάλυψε όλα τα σημεία σε όλη την Ελλάδα όπου μπορείς να απολαύσεις Angostura Tiki Cocktails και να αποκτήσεις το συλλεκτικό limited-edition Angostura ποτήρι

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Μόνο ένα tip: μην το αφήσεις τελευταία στιγμή, γιατί τα *limited-edition ποτήρια διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων και κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα ακούσει το «μόλις τελείωσαν»



FACEBOOK PAGE ANGOSTURA

The House Of Angostura Gr (@angosturagr) • Instagram photos and videos

*Διαθέσιμα έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

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