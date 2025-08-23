Μπορεί τυπικά τουλάχιστον, να διανύουμε τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να απολαύσουμε ένα απόλυτα δροσιστικό κοκτέιλ, ακόμη και τα πρώτα δροσερά βράδια του Σεπτεμβρίου. Αυτό δεν είναι άλλο από το κοκτέιλ Garibaldi το οποίο έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε αλκοόλ, ενώ πίνοντας το παγωμένο, απογειώνουμε ακόμη περισσότερο την γεύση του.



Το Garibaldi είναι ένα κλασικό ιταλικό κοκτέιλ, που πήρε το όνομά του από τον Giuseppe Garibaldi, τον στρατηγό ο οποίος ενοποίησε τα ιταλικά εδάφη σε μία χώρα το 1861. Είναι εξαιρετικά απλό στην παρασκευή του, καθώς απαιτεί μόλις δύο υλικά. Το πρώτο είναι το Campari, το διάσημο βαθύ κόκκινο, ευχάριστα πικρό λικέρ που παράγεται στο Μιλάνο της Ιταλίας και συχνά το απολαμβάνουμε ως απεριτίφ. Το δεύτερο συστατικό είναι ο χυμός πορτοκαλιού, και αν μπορούμε να το βάλουμε στο μπέντερ μέχρι να αποκτήσει μία πιο αφρώδης υφή. Η κλασική συνταγή είναι περίπου 120 ml χυμός πορτοκαλιού και 45 ml Campari, ανακατεμένα με πάγο.

Γιατί λέγεται Garibaldi; Το Campari προέρχεται από τον βορρά της Ιταλίας, ενώ τα πορτοκάλια από τον νότο – οπότε έχουμε έναν συμβολισμό ένωσης! Κανείς δεν ξέρει με βεβαιότητα πότε ή πού δημιουργήθηκε το ποτό, αλλά ξαναέγινε δημοφιλές περίπου πριν από μια δεκαετία στο διάσημο μαγαζί Dante στη Νέα Υόρκη.

Advertisement

Advertisement

Πώς να φτιάξουμε το τέλειο παγωμένο Garibaldi

Η παγωμένη εκδοχή του δεν είναι τίποτα αλλό από μερικές παραλλαγές στην κλασική συνταγή. Το Campari και ο χυμός πορτοκαλιού παραμένουν, αλλά μπορούμε άνετα να χρησιμοποιήσουμε έναν ποιοτικό έτοιμο χυμό, χωρίς να χρειάζεται να χτυπήσουμε για να γίνει πιο αφρώδης. Προσθέτουμε λίγο χυμό λεμονιού και λίγη ζάχαρη για ισορροπία. Στη συνέχεια, τα βάζουμε όλα μαζί στο μπλέντερ με αρκετό πάγο. Σε μόλις 30 δευτερόλεπτα μπορούμε να απολαύσουμε ένα απίστευτα δροσιστικό κοκτέιλ που συνδυάζει ιδανικά το γλυκό με το πικρό.

Συνοδεύουμε με μια φέτα πορτοκάλι αλλά το γαρνίρισμα είναι υποκειμενική υπόθεση.

Η παγωμένη εκδοχή του δεν είναι τίποτα αλλό από μερικές παραλλαγές στην κλασική συνταγή.

Τρία επιπλέον tips για να απογειώσουμε την γεύση

Αντικαθιστούμε το Campari – Αν και λατρεύουμε το Campari, ξέρουμε ότι για κάποιους ουρανίσκους είναι υπερβολικά πικρό. Το ελαφρώς πιο γλυκό Aperol αποτελεί μια υπέροχη εναλλακτική.

Παίζουμε με τον χυμό – Αν βρούμε χυμό από κόκκινο πορτοκάλι, ας τον χρησιμοποιήσουμε. Το πιο έντονο χρώμα του θα κάνει το ποτό ακόμη πιο ελκυστικό. Μπορούμε να δώσουμε μία ευκαιρία και στον χυμό γκρέιπφρουτ.

Προετοιμασία εκ των προτέρων – Αν και το συγκεκριμένο παγωμένο κοκτέιλ χρειάζεται μόλις 10 λεπτά για να ετοιμαστεί, μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο αναμειγνύοντας το Campari, τον χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και τον χυμό λεμονιού μέχρι και μία ημέρα πριν. Φυλάμε το μείγμα σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο και, όταν έρθει η στιγμή να σερβίρουμε, το μόνο που χρειάζεται είναι να το χτυπήσουμε στο μπλέντερ με πάγο.

Με πληροφορίες από Real Simple