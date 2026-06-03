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Απολάμβάνουμε κοτόπουλο light, με ντοματάκια και τσαλαφούτι για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε σκόρδο ψιλοκομμένο, πικάντικη μουστάρδα, χυμό λεμόνι και φύλλα φρέσκου βασιλικού, ψιλοκομμένα.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 15′

Μαγείρεμα: 15′

Υλικά

700 γρ. φιλέτο κοτόπουλο από μπούτι, κομμένο σε λεπτές λωρίδες (πάχους 2 εκ.)

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

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20 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

1 κουτ. σούπας μουστάρδα πικάντικη

40 ml χυμό λεμονιού

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2 κ.σ. φύλλα φρέσκου βασιλικού, ψιλοκομμένα

80 ml ελαιόλαδο + επιπλέον για το τηγάνισμα

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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300 γρ. τσαλαφούτι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κοτόπουλο για 6′-7′, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Ρίχνουμε τα ντοματίνια, το σκόρδο και αλατοπίπερο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2′-3′, μέχρι να μαλακώσουν.

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Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη μουστάρδα και το λεμόνι και περιχύνουμε το κοτόπουλο.

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Ανακατεύουμε απαλά, σκορπίζουμε τον βασιλικό και μαγειρεύουμε για άλλα 5′, μέχρι να μελώσουν τα ντοματάκια και να γίνει το κοτόπουλο.

Βάζουμε κουταλιές από το τυρί ανάμεσα στα ντοματίνια και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #219» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

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