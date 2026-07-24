Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή γεμιστών λαχανικών, όπως ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες, χρησιμοποιώντας ως βάση για τη γέμιση ένα μείγμα από φακές και ρύζι.

Τα υλικά για τη γέμιση περιλαμβάνουν μπαχαρικά όπως κύμινο, τζίντζερ και καυτερή πάπρικα, καθώς και φρέσκα μυρωδικά όπως κόλιανδρο και δυόσμο για τον αρωματισμό του πιάτου.

Η προετοιμασία απαιτεί το άδειασμα των λαχανικών και το σοτάρισμα της ψίχας τους με τα κρεμμύδια και τα υπόλοιπα υλικά πριν από το τελικό γέμισμα.

Το ψήσιμο των γεμιστών στον φούρνο διαρκεί περίπου ογδόντα λεπτά στους 170 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τα λαχανικά να ροδίσουν και η γέμιση να μελώσει σωστά.

Μετά το πέρας του ψησίματος, το φαγητό παραμένει στον σβηστό φούρνο με την πόρτα μισάνοιχτη για τριάντα λεπτά πριν από το σερβίρισμα των έξι μερίδων.

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Μαγειρεύουμε ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες γεμιστές με φακόρυζο. «Ένα χορταστικό, αρωματικό και απολύτως καλοκαιρινό πιάτο»

Θα προσθέσουμε σκελίδες σκόρδο χοντροκομμένες, φύλλα δάφνης, φρέσκο κόλιανδρο-δυόσμο, κρεμμύδια ξερά και πιπερίτσα ψιλοκομμένα. Κύμινο, τζίντζερ και πάπρικα καυτερή.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 6

Προετοιμασία: 1 ώρα

Ψήσιμο: 2ώρες

Αναμονή: 30′

Υλικά

4 ώριμες, αλλά σφιχτόσαρκες ντομάτες

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4 πράσινες στρογγυλές πιπεριές

4 μικρές μελιτζάνες φλάσκες

30 ml ελαιόλαδο αλάτι

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για τη γέμιση

80 γρ. φακές ψιλές

2 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες

2 φύλλα δάφνης

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½ μάτσο φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος

1 μάτσο δυόσμος, ψιλοκομμένος

110 γρ. ρύζι Καρολίνα Σερρών

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5 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

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1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

1 κ.γ. πάπρικα καυτερή

½ – 1 πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη 2 εκ.

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φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο

2 ντομάτες, τριμμένες

30 ml ξίδι

30 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

για τα λαχανικά

Κόβουμε τα «καπάκια» από τις ντομάτες και τις πιπεριές και τα αφήνουμε στη άκρη.

Από τις μελιτζάνες κόβουμε μια λεπτή «φέτα» στη μακριά τους πλευρά και τις αφήνουμε μαζί με τα «καπάκια».

Με ένα κουτάλι ξύνουμε και αφαιρούμε την ψίχα από τις ντομάτες και τις μελιτζάνες, αφήνοντας ένα κέλυφος πάχους 0,5 εκ.

Την ψίχα τους την ψιλοκόβουμε και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Από τις πιπεριές αφαιρούμε και πετάμε τις μεμβράνες και τα σπόρια.

για τη γέμιση

Βάζουμε τις φακές σε μικρή κατσαρόλα, μαζί με το σκόρδο και τις δάφνες, προσθέτουμε μπόλικο κρύο νερό και τις βράζουμε για περίπου 20′, έως ότου μισομαλακώσουν – το μαγείρεμά τους θα ολοκληρωθεί στον φούρνο.

Τις αλατίζουμε τα τελευταία 2′-3′.

Τις στραγγίζουμε, πετάμε τα σκόρδα και τις δάφνες. Τις ρίχνουμε σε μεγάλο μπολ και όσο είναι ακόμη καυτές, προσθέτουμε τον κόλιανδρο, τον δυόσμο, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά, προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε ξανά.

Τακτοποιούμε τα αδειασμένα λαχανικά, με το άνοιγμα προς τα πάνω, σε ένα ταψί που να τα χωράει σχεδόν ακριβώς. Αλατίζουμε ελαφρά το εσωτερικό τους.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια με λίγο αλάτι, το κύμινο, την πάπρικα, την πιπερίτσα τσίλι και το τζίντζερ, για 10′.

Προσθέτουμε την ψιλοκομμένη ψίχα των λαχανικών και μαγειρεύουμε για άλλα 4′. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες, σιγομαγειρεύουμε για 6′-7′ και σβήνουμε με το ξίδι. Ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Αδειάζουμε το μείγμα στο μπολ με το φακόρυζο και ανακατεύουμε καλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C. Με ένα κουτάλι γεμίζουμε τα λαχανικά στο ταψί με το μείγμα της γέμισης, αφήνοντας ένα κενό 1,5 εκ. για να μείνει χώρος στις φακές και στο ρύζι να φουσκώσουν στο ψήσιμο.

Αν περισσέψει γέμιση, τη ρίχνουμε με το κουτάλι ανάμεσα στα λαχανικά και, αν θέλουμε, προσθέτουμε και λίγο νερό – ιδανικά δεν χρειάζεται, το μείγμα αυτό θα ψηθεί και θα μελώσει τέλεια με τα υγρά που αποβάλλουν τα λαχανικά.

Κλείνουμε τα λαχανικά με τα «καπάκια» τους και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο.

Ψήνουμε τα γεμιστά για περίπου 1 ώρα και 20′, μέχρι να ροδίσουν και να ζαρώσει η φλούδα τους, και να μελώσει η γέμιση.

Αν στο διάστημα αυτό το ρύζι δεν έχει μαλακώσει καλά, ρίχνουμε στο ταψί 1⁄2 φλιτζ. τσαγιού νερό και ψήνουμε για 5′-10′ ακόμη.

Σβήνουμε τον φούρνο και αφήνουμε μέσα το ταψί, με την πόρτα της συσκευής μισάνοιχτη, για 20.-30′, προτού σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #246» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.