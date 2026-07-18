Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για κολιούς σπετζοφάι στον ταβά περιλαμβάνει σοτάρισμα των ψαριών με κρεμμύδια, πιπεριές, σκόρδο, ντομάτα και τσίπουρο.

Το φαγητό απαιτεί συνολικό χρόνο προετοιμασίας και μαγειρέματος περίπου ογδόντα πέντε λεπτών πριν από το σερβίρισμα.

Για το επιδόρπιο προτείνεται μια τούρτα παγωτού με τρεις διαφορετικές γεύσεις, η οποία απαιτεί εξάωρη αναμονή στην κατάψυξη.

Η βάση του γλυκού παρασκευάζεται από αλεσμένα χωνάκια, λιωμένο βούτυρο και ζάχαρη, δημιουργώντας μια συμπαγή στρώση για το παγωτό.

Οι συνταγές αποτελούν αναδημοσιεύσεις από τα περιοδικά γαστρονομίας και ζαχαροπλαστικής που αναφέρονται στο αρχικό κείμενο του άρθρου.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε κολιούς σπετζοφάι στον ταβά.

Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια και σκόρδο ψιλοκομμένα, πιπεριές Φλωρίνης και κέρατο, ντομάτες τριμμένες και τσίπουρο.

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Για επιδόρπιο, τούρτα παγωτό με 3 έτοιμες γεύσεις παγωτού.

Καλή όρεξη.

Κολιοί σπετζοφάι στον ταβά

Μερίδες: 3-4

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 45′

Αναμονή: 10′

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Υλικά

1 κιλό κολιοί, καθαρισμένοι

2 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

6 πιπεριές κέρατο, κομμένες στα τρία

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6 πιπεριές Φλωρίνης, κομμένες στα τρία

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

70 ml τσίπουρο με γλυκάνισο

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700 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

τα φύλλα από 4-5 κλωνάρια μαϊντανό, ψιλοκομμένο

150 ml ελαιόλαδο

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αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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Εκτέλεση

Ξεκινάμε και σε φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα (ταβά) ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και όλες τις πιπεριές για 3′-4′, μέχρι να ροδίσουν απαλά. Ρίχνουμε τα σκόρδα και σοτάρουμε για άλλο 1′.

Σβήνουμε με το τσίπουρο, αφήνουμε για 1′ να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε την ντομάτα.

Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 20′, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι η σάλτσα να δέσει.

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Αλατίζουμε τα ψάρια μέσα και έξω, τα τακτοποιούμε μέσα στη σάλτσα, σε μονή στρώση, και προσθέτουμε λίγο νερό, αν χρειάζεται.

Σείουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για 15′, μέχρι να γίνουν τα ψάρια.

Σκορπίζουμε τον μαϊντανό, σείουμε ξανά την κατσαρόλα και τη σκεπάζουμε με το καπάκι της.

Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε την κατσαρόλα στην εστία για περίπου 10′, για να «σταθεί» το φαγητό.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #245» σε συνταγή Απόστολου Κατσάνα.

Tούρτα παγωτό με 3 έτοιμες γεύσεις παγωτού

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Κομμάτια: 12

Προετοιμασία: 15′

Αναμονή: 6 ώρες

Υλικά

800 γρ. παγωτό σοκολάτα

800 γρ. παγωτό φυστίκι

800 γρ. παγωτό κεράσι

2/3 κούπας φυστίκια Αιγίνης, αλατισμένα και ψημένα

10 χωνάκια παγωτού, αλεσμένα σε σκόνη

4 κ.σ. λιωμένο βούτυρο

2 κ.σ. ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

αλάτι

25 κερασάκια από γλυκό κουταλιού, ξεπλυμένα από το σιρόπι και στραγγισμένα (ή κερασάκια γλασέ)

100 γρ. σταγόνες σοκολάτας

1/4 κούπας μαργαρίνη ή λάδι καρύδας

σαντιγί για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Ξεκινάμε βγάζοντας τα παγωτά από την κατάψυξη και τα αφήνουμε να ξεπαγώσουν για 20′. Θέλουμε να μαλακώσουν τόσο που να απλώνονται εύκολα.

Σπάμε τα μισά φιστίκια στο γουδί σε ακανόνιστα, χοντρά κομμάτια.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη σκόνη από τα χωνάκια με το λιωμένο βούτυρο, 1 τσιμπιά αλάτι και τη ζάχαρη, μέχρι να γίνει ένα μείγμα σαν βρεγμένη άμμος.

Αδειάζουμε το μείγμα σε μια στρογγυλή φόρμα διαμέτρου 22 εκ. με αποσπώμενο πάτο ή σε τσέρκι στην ίδια διάμετρο, το οποίο ακουμπάμε σε μια πιατέλα. Πιέζουμε το μείγμα με την παλάμη μας προς τα κάτω, ώστε να ισιώσει και να γίνει μια συμπαγής βάση.

Απλώνουμε από πάνω το παγωτό φυστίκι, φροντίζοντας να μην μείνουν κενά σημεία και ισιώνουμε την επιφάνεια. Από πάνω σκορπίζουμε τα ολόκληρα φυστίκια, μπήγοντάς τα απαλά μέσα στο παγωτό με την παλάμη μας.

Συνεχίζουμε απλώνοντας από πάνω το παγωτό κεράσι και πάνω σε αυτό σκορπίζουμε τα κερασάκια και τα μπήγουμε απαλά προς τα μέσα (αν θέλουμε κρατάμε κάμποσα για την επιφάνεια).

Τέλος, απλώνουμε το παγωτό σοκολάτα.

Καλύπτουμε την τούρτα με μεμβράνη και τοποθετούμε στην κατάψυξη για 5-6 ώρες.

Για να σερβίρουμε, ξεφορμάρουμε την τούρτα και τη γλασάρουμε με τη λιωμένη σοκολάτα. Πασπαλίζουμε με τα κοπανισμένα φυστίκια και αφήνουμε λίγα λεπτά να σταθεροποιηθεί η επικάλυψη.

Αν θέλουμε, γαρνίρουμε με ροζέτες από σαντιγί και τα υπόλοιπα κερασάκια.

Tip

Μπορούμε να αλλάξουμε τις γεύσεις παγωτού και να επιλέξουμε αυτές που προτιμάμε.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #53».