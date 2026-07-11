Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για φασολάκια με μοσχαράκι τας κεμπάπ περιλαμβάνει το σοτάρισμα του κρέατος με κρεμμύδια, δάφνη, ντομάτα, δεντρολίβανο, πάπρικα και κόκκινο κρασί.

Τα φασολάκια τρίβονται προηγουμένως με αλάτι και στη συνέχεια μαγειρεύονται μαζί με το κρέας, το βαλσαμικό ξύδι και τον μαϊντανό.

Για το επιδόρπιο προτείνεται φρουτοσαλάτα με φρέσκο πεπόνι και παγωμένο πολτό πεπονιού, ο οποίος παρασκευάζεται με καστανή ζάχαρη και καταψύχεται για αρκετές ώρες.

Το γλυκό ολοκληρώνεται με το ξύσμα από λάιμ που προστίθεται πάνω από τα κομμάτια του φρέσκου φρούτου και το παγωμένο μείγμα.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε φασολάκια με μοσχαράκι τας κεμπάπ.

«Κλασικό πολίτικο κοκκινιστό με ένα μυστικό νοστιμιάς – Το τρίψιμο των χλωρών φασολιών με αλάτι»

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Θα προσθέσουμε ξερά κρεμμύδια σε ψιλά καρέ, φύλλα δάφνης και κόκκινο κρασί, ντομάτες χοντροτριμμένες, δεντρολίβανο ξερό κοπανισμένο, πικάντικη πάπρικα, ξύδι βαλσαμικό και μαϊντανό ψιλοκομμένο.

Για επιδόρπιο, φρουτοσαλάτα με πεπόνι φρέσκο, πεπόνι παγωμένο και ξύσμα λάιμ.

Καλή όρεξη.

Φασολάκια με μοσχαράκι τας κεμπάπ

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 45′

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Υλικά

800 γρ. φασολάκια τσαουλιά, καθαρισμένα, κομμένα στη μέση

400 γρ. μοσχάρι από άπαχη σπάλα, σε κύβους 2-3 εκ.

2 μέτρια ξερά κρεμμύδια, σε ψιλά καρέ

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2 φύλλα δάφνης

50 ml κόκκινο, ξηρό κρασί

4 μέτριες ώριμες ντομάτες, χοντροτριμμένες (με τα ζουμιά τους)

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½ κ.σ. δεντρολίβανο ξερό, κοπανισμένο

1 κ.γ. πάπρικα πικάντικη

30 ml ξίδι βαλσαμικό

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1/3 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος

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100 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα σουρωτήρι βάζουμε τα φασολάκια, τα αλατίζουμε, τα τρίβουμε λίγο με τα χέρια μας και τα αφήνουμε να νοστιμίσουν έως ότου τα χρειαστούμε.

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Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το κρέας για 4′-5′, μέχρι να ροδίσει καλά.

Προσθέτουμε τα 2 κρεμμύδια και τα φύλλα δάφνης και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2′-3′. Ρίχνουμε το κρασί και μαγειρεύουμε 2′, να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλατοπίπερο, το δεντρολίβανο, την πάπρικα και ζεστό νερό τόσο ώστε να καλύπτει τα υλικά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι.

Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 45′, μέχρι να μισομαλακώσει το κρέας.

Σε άλλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το υπόλοιπο λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το τρίτο κρεμμύδι για 2′-3′, μέχρι να ροδίσει. Προσθέτουμε τα φασολάκια και αλατοπίπερο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 4′-5′, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Πασπαλίζουμε με τη μισή ποσότητα μαϊντανού, τακτοποιούμε από πάνω, σε μία στρώση, το κρέας με τη σάλτσα και ρίχνουμε το βαλσαμικό ξίδι και τον υπόλοιπο μαϊντανό.

Προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό, ώστε ίσα ίσα να καλύπτονται τα υλικά από τα υγρά, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για άλλα 40′, μέχρι να μαλακώσουν τα υλικά και να δέσει η σάλτσα.

Tip

«Μπορούμε να το μαγειρέψουμε και με αρνί ή κοτόπουλο»

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #159» σε συνταγή Νίκης Χρυσανθίδου.

Φρουτοσαλάτα με πεπόνι φρέσκο, πεπόνι παγωμένο και ξύσμα λάιμ

iStock

Μερίδες: 2

Προετοιμασία: 15′

Αναμονή: 3 ώρες

Υλικά

1 μέτριο πεπόνι

20 γρ. ζάχαρη καστανή, κρυσταλλική

ξύσμα από 1 λάιμ – αν δεν βρούμε, βάζουμε ξύσμα λεμονιού

Εκτέλεση

Ξεκινάμε κόβοντας στη μέση το πεπόνι και με ένα κουτάλι αφαιρούμε τον πυρήνα του με τα σπόρια και τις ίνες.

Κόβουμε κάθε μισό κομμάτι στη μέση.

Παίρνουμε το ένα από τα τέσσερα κομμάτια και μισό από ένα ακόμα και τα καθαρίζουμε από τις φλούδες.

Βάζουμε την ψίχα τους σε πολυκόφτη, μαζί με την καστανή ζάχαρη, και τα πολτοποιούμε.

Μεταφέρουμε τον πολτό σε ένα δοχείο σχετικά ρηχό και το βάζουμε στην κατάψυξη για 2-3 ώρες ή μέχρι να παγώσει καλά.

Στο διάστημα αυτό, διατηρούμε το υπόλοιπο καθαρισμένο πεπόνι στο ψυγείο, σκεπασμένο.

για το σερβίρισμα

Καθαρίζουμε τα υπόλοιπα κομμάτια πεπονιού από τις φλούδες και κόβουμε την ψίχα σε μικρά κυβάκια (ή σε μπαλίτσες, με το ειδικό scoop). Βάζουμε τα κομμάτια σε σαλατιέρα.

Βγάζουμε το παγωμένο μείγμα πεπονιού από την κατάψυξη και το γδέρνουμε όλο με ένα πιρούνι, δημιουργώντας χιόνι πεπονιού, το οποίο ρίχνουμε πάνω από το κομμένο πεπόνι.

Πασπαλίζουμε με το ξύσμα και σερβίρουμε αμέσως.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #59».