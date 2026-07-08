Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή γαύρου με μπάμιες γιαχνί στον φούρνο, ένα πιάτο που συνδυάζει φρέσκα υλικά και αρωματικά βότανα.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει το σωστό σοτάρισμα της σάλτσας ντομάτας και τον ειδικό χειρισμό των μπαμιών για τη διατήρηση της υφής τους.

Ο γαύρος μαρινάρεται σε μείγμα μπαχαρικών και βοτάνων προτού τοποθετηθεί πάνω από τις μπάμιες για το τελικό ψήσιμο στον φούρνο.

Το πιάτο σερβίρεται ζεστό, συνοδευόμενο από φρέσκο λεμόνι και ελαιόλαδο, προσφέροντας μια καλοκαιρινή γαστρονομική επιλογή για τέσσερα άτομα.

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Μαγειρεύουμε γαύρο με μπάμιες γιαχνί στον φούρνο για το πιάτο ημέρας.

«Ψωμωμένος γαύρος, ζουμερές, κατακόκκινες ντομάτες και φίνες μπάμιες – Άκρως καλοκαιρινό και ιδανικό τόσο για κυριώς πιάτο όσο και για μεζέ».

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Θα προσθέσουμε σκελίδα σκόρδο κοπανισμένη και ψιλοκομμένη, ξερά κρεμμύδια, σε φέτες, φρέσκες ώριμες ντομάτες τριμμένες, κρόκος Κοζάνης σε σκόνη, πάπρικα καυτερή, φύλλα φρέσκιας ρίγανης, τα φύλλα από 1 μάτσο δυόσμο, ολόκληρα και για το σερβίρισμα λεμόνια, κομμένα στα τέσσερα.

Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 50′

Αναμονή: 40′

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Υλικά

για τις μπάμιες

700 γρ. φρέσκες μπάμιες (ή 450 γρ. κατεψυγμένες – αυτές δεν χρειάζονται καθάρισμα)

½ κ.γ. ξίδι από κόκκινο κρασί

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½ κ.γ, ζάχαρη λευκή, κρυσταλλική

λίγο αλάτι

τα φύλλα από 1 μάτσο δυόσμο, ολόκληρα

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για τη σάλτσα

2 ξερά κρεμμύδια, σε φέτες

600 γρ. φρέσκες ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1 σκελίδα σκόρδο, κοπανισμένη

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1/3 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο

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αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

για τον γαύρο

700 γρ. γαύρος, καθαρισμένος από κεφάλια, εντόσθια και ραχοκοκαλιές

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

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1 κ.σ. πάπρικα καυτερή

1 γρ. κρόκος Κοζάνης σε σκόνη

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. φύλλα φρέσκιας ρίγανης

για το σερβίρισμα

2-3 λεμόνια, κομμένα στα τέσσερα

λίγο ωμό ελαιόλαδο

Εκτέλεση

για τη σάλτσα

Αρχικά ζεσταίνουμε, σε φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα, το ελαιόλαδο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο με λίγο αλατοπίπερο.

Σοτάρουμε για περίπου 20′, μέχρι τα κρεμμύδια να μελώσουν, και ρίχνουμε τις ντομάτες.

Σιγοβράζουμε για 20′, μέχρι η σάλτσα να δέσει, και αλατοπιπερώνουμε.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

για το γαύρο

Σε μικρό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε το σκόρδο, την πάπρικα, τον κρόκο Κοζάνης και τη ρίγανη.

Ανακατεύουμε για 1′ και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Αφήνουμε κατά μέρος το μείγμα για να κρυώσει.

Βάζουμε τους γαύρους σε ευρύχωρο μπολ, προσθέτουμε το μείγμα του τηγανιού και ανακατεύουμε καλά.

Σκεπάζουμε το μπολ με διάφανη μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη για περίπου 40′.

για τις μπάμιες

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150°C.

Πλένουμε τις μπάμιες, τις στραγγίζουμε καλά και με μαχαιράκι καθαρίζουμε κωνικά το κοτσανάκι τους.

Τις βάζουμε σε ταψάκι διαμέτρου περίπου 32 εκ., προσθέτουμε το ξίδι, αλάτι και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας. Τις απλώνουμε ομοιόμορφα στο σκεύος και τις ψήνουμε για 20′.

Τις ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα, τις απλώνουμε ξανά στο ταψί και ψήνουμε για άλλα 20′, μέχρι να ροδίσουν απαλά, να δείχνουν στεγνές και να συρρικνωθούν ελαφρώς (η διαδικασία αυτή στεγνώνει το βλεννώδες εσωτερικό τους, τις σφίγγει και βοηθά να μη διαλυθούν).

Ξεφουρνίζουμε, τις περιχύνουμε με τη σάλτσα που ετοιμάσαμε, προσθέτουμε και τον δυόσμο και ανακατεύουμε προσεκτικά.

Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180°C.

Φουρνίζουμε ξανά τις μπάμιες και ψήνουμε για άλλα 20′ – ελέγχουμε μήπως στεγνώσουν και αν χρειάζεται ρίχνουμε λίγο καυτό νερό.

Ξεφουρνίζουμε, απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια τους γαύρους, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 200°C και ψήνουμε για άλλα 10′, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς.

Σερβίρουμε, τον γαύρο με μπάμιες γιαχνί στον φούρνο, ζεστό (όχι καυτό) με τα κομμένα λεμόνια και ραντίζουμε κάθε μερίδα με λίγο ωμό ελαιόλαδο. Συνοδεύουμε με ζεστό ψωμί.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – Kαλοκαιρινές μαγειρικές με ψάρια» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.