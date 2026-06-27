Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για μοσχαράκι λεμονάτο με πιλάφι προτείνει το μαγείρεμα όλων των υλικών μαζί σε μία κατσαρόλα για περίπου μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά.

Το φαγητό περιλαμβάνει υλικά όπως μοσχαρίσια ελιά, ρύζι, κεφαλοτύρι και μυρωδικά, ενώ συνοδεύεται ιδανικά από καροτοσαλάτα και ελιές Καλαμών.

Για το επιδόρπιο προτείνεται η παρασκευή γρανίτας με φρούτα του δάσους και ροδάκινα, η οποία απαιτεί επτά ώρες αναμονής στην κατάψυξη.

Οι οδηγίες εκτέλεσης βασίζονται σε συνταγές που δημοσιεύθηκαν στα περιοδικά γαστρονομίας Γαστρονόμος και Ζάχαρη & Αλεύρι.

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Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μοσχαράκι λεμονάτο με πιλάφι, «μπλουμ». «Όλα μαζί σε μια κατσαρόλα».

Θα προσθέσουμε ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, δάφνη, λευκό κρασί, πάπρικα γλυκιά, χυμό λεμόνι, μαϊντανό ψιλοκομμένο και καφαλοτύρι χοντροτριμμένο.

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Συνοδεύουμε με τραγανή καροτοσαλάτα και ελιές Καλαμών.

Για επιδόρπιο, γρανίτα ξυλάκι με φρούτα του δάσους και ροδάκινα.

Καλή όρεξη.

Μοσχαράκι λεμονάτο με πιλάφι, «μπλουμ»

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 10′

Μαγείρεμα: 1 ώρα και 15′

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Υλικά

1 κιλό μοσχαρίσια ελιά, σε μικρούς κύβους

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 φύλλο δάφνης

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100 ml λευκό ξηρό κρασί

50 ml χυμό λεμονιού

1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά

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1 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

300 γρ. ρύζι για πιλάφι (κίτρινο – parboiled)

100 γρ. κεφαλοτύρι, χοντροτριμμένο

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70 ml ελαιόλαδο

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1 κ.σ. αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά, ζεσταίνουμε μια φαρδιά κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά.

Μόλις κάψει, ρίχνουμε το μοσχάρι, το κρεμμύδι, τη δάφνη και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά τους, για περίπου 5′. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το κρασί, το λεμόνι, την πάπρικα και 100 ml νερό.

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Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και μετριάζουμε τη φωτιά. Μαγειρεύουμε για περίπου 45′ ή μέχρι να μαλακώσει αρκετά το μοσχάρι.

Δυναμώνουμε τη φωτιά.

Ρίχνουμε το ρύζι, το αλάτι και 600 ml νερό καυτό και, μόλις πάρει μία βράση, χαμηλώνουμε πάλι σε μέτρια φωτιά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για 15′-17′, μέχρι να βράσει και το ρύζι.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Ρίχνουμε τον μαϊντανό, το τυρί και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #246» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.

Γρανίτα ξυλάκι με φρούτα του δάσους και ροδάκινα

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Τεμάχια: 5

Προετοιμασία: 20′

Αναμονή: 7 ώρες

Υλικά

100 γρ. ζάχαρη

170 γρ. φράουλες ή φρούτα του δάσους της αρεσκείας μας (ένα είδος ή ανάμεικτα, π.χ. σμέουρα, μύρτιλα, βατόμουρα και φράουλες)

170 γρ. ροδάκινα, καθαρισμένα από τη φλούδα

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση

Αρχικά ζεσταίνουμε, σε μια κατσαρόλα, τη ζάχαρη μαζί με 100 ml νερό σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας λίγο στην αρχή μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αφήνουμε το σιρόπι να πάρει μία βράση και το αποσύρουμε.

Αφήνουμε να κρυώσει.

Πολτοποιούμε στον πολυκόφτη τις φράουλες με τα ροδάκινα, το κρύο σιρόπι, τον χυμό λεμονιού και 100 ml νερό μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Γεμίζουμε πέντε χάρτινα κυπελλάκια των 120 ml (ή καλούπια για παγωτίνια) με το μείγμα. Τοποθετούμε τα ποτηράκια σε έναν δίσκο και τα καλύπτουμε με μεμβράνη.

Βάζουμε στην κατάψυξη για 1 ώρα, μέχρι να αρχίζει να παγώνει το παγωτό.

Τα βγάζουμε και τρυπάμε κάθε ποτηράκι στο κέντρο με ένα ξυλάκι για παγωτίνια. Δεν το κάνουμε από την αρχή, όσο τα παγωτά είναι υγρά, γιατί δεν θα σταθούν τα ξυλάκια.

Βάζουμε ξανά τα παγωτά στην κατάψυξη και τα αφήνουμε να παγώσουν εντελώς (6 ώρες).

Για να σερβίρουμε, σκίζουμε το χαρτί από τα κυπελλάκια.

Αναδημοσίευση από «Ζάχαρη & Αλεύρι – τεύχος #59»