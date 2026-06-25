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Σε φυλάκιση ενός έτους και τρία χρόνια αναστολή καταδικάστηκε ένας 41χρονος πατέρας στις ΗΠΑ ο οποίος μέθυσε τη 18χρονη κόρη του και στη συνέχεια έκανε σεξ μαζί της, με αποτέλεσμα αυτή να αυτοκτονήσει, περίπου έναν χρόνο πριν.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του People, ο Στίβεν Βίνσεντ Τσάβες καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση στις φυλακές της κομητείας Βεντούρα και σε τρία χρόνια αναστολή μετά τον θάνατο της κόρης του, Μακέιλα Ρενέ Σέτλες, τον Δεκέμβριο του 2025. Ο ίδιος είχε δηλώσει ένοχος, παραδεχόμενος πως «εκμεταλλεύτηκε μια θέση εμπιστοσύνης, και ότι το θύμα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο».

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Η οικογένεια της Σέτλες είπε στο Fox 11 πως μετακόμισε τον Ιούλιο του 2025 στην Καλιφόρνια από τη Βόρεια Καρολίνα, για να κάνει μια νέα αρχή. Εκεί έμενε στο σπίτι του Τσάβες στο Μούρπαρκ. Σύμφωνα με την εισαγγελία, τον Ιούλιο του 2025, μετά από μία οικογενειακή συγκέντρωση όπου είχε καταναλωθεί αλκοόλ, ο Τσάβες πήγε και αγόρασε και άλλο αλκοόλ για τον ίδιο και την κόρη του, για να πιουν στο σπίτι- και μετά είχαν σεξουαλική επαφή. Η Σέτλες αυτοκτόνησε τον Δεκέμβριο.

Πριν ο Τσάβες δηλώσει ένοχος η εισαγγελία διερεύνησε επιπλέον κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και για βιασμό, ωστόσο διαπιστώθηκε πως, βάσει νόμου, η αιμομιξία ήταν το μόνο για το οποίο ήταν δυνατόν να καταδικαστεί.