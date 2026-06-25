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Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπέδειξε την Τετάρτη πως εξετάζεται κατά πόσον οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά F-35, δεδομένης της προμήθειας ρωσικών πυραύλων S-400 από την Άγκυρα.

«Ο Πιτ (Χέγκσεθ) και όλη η ομάδα το εξετάζουν αυτό τώρα, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν γίνει…προκειμένου να τηρείται ο αμερικανικός νόμος. Ο πρόεδρος μας ζήτησε να το κάνουμε αυτό» είπε σε δημοσιογράφους.

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Το Reuters μετέδωσε επίσης, επικαλούμενο τέσσερις πηγές, πως η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Οι κινητήρες της General Electric προορίζονται για το τουρκικό εγχώριο μαχητικό KAAN, το πρόγραμμα του οποίου άρχισε το 2016. Μία από τις πηγές είπε πως το πακέτο θα έχει αξία άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ερωτηθείς την Τετάρτη για τους κινητήρες, το πρόγραμμα του F-35 και τα σχέδια για τη σύνοδο στην Άγκυρα, ο Τραμπ είπε πως «θα κάνω μάλλον κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους».

Αν και η πώληση των κινητήρων θα εκλαμβανόταν θετικά από την Άγκυρα, αναλυτές λένε ότι απέχει από τον μεγαλύτερο στόχο της Τουρκίας, που είναι η επιστροφή στο F-35.

Με πληροφορίες από Reuters