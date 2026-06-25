Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τετάρτη πως οι δύο σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα νωρίτερα μέσα στην ημέρα προκάλεσαν «τρομερό αριθμό θανάτων», χωρίς να επικαλεστεί επίσημα στοιχεία.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που έπληξαν μόλις τον υπέροχο λαό της Βενεζουέλας ήταν και οι δύο τεράστιας κλίμακας και άφησαν πίσω τρομερό αριθμό θανάτων» έγραψε στο Truth Social.

Advertisement

Advertisement

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Έδωσα οδηγία σε όλες τις υπηρεσίες της κυβέρνησής μας να είναι έτοιμες να κινηθούν γρήγορα. Θα είμαστε εκεί για τους νέους και καλούς φίλους μας. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters