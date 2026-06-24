Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή προτείνει την παρασκευή κάρι λαχανικών με βρασμένα ρεβύθια και κοφτό μακαρονάκι ως πιάτο ημέρας για τέσσερις έως έξι μερίδες.

Τα βασικά υλικά περιλαμβάνουν κολοκυθάκια, καρότα, μανιτάρια, κρεμμύδια, σκόρδο, πελτέ ντομάτας, κάρι, κρέμα γάλακτος, μαϊντανό και βασιλικό.

Η προετοιμασία των λαχανικών απαιτεί σοτάρισμα σε ελαιόλαδο πριν από την προσθήκη των υπόλοιπων υλικών και το σιγοβράσιμο του μείγματος.

Τα ζυμαρικά μπορούν να βραστούν είτε χωριστά σε αλατισμένο νερό είτε απευθείας μέσα στο σκεύος με το κάρι.

Το τελικό φαγητό σερβίρεται ζεστό ή χλιαρό, ενώ ο συνολικός χρόνος μαγειρέματος υπολογίζεται στα είκοσι πέντε λεπτά.

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Μαγειρεύουμε κάρι λαχανικών με βρασμένα ρεβύθια και κοφτό μακαρονάκι για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε κολοκυθάκια, καρότα, φρέσκα μανιτάρια, ντομάτα πελτέ, σκορδάκι, κρέμα γάλακτος, μαϊντανό ψιλοκομμένο και φύλλα βασιλικού.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4-6

Προετοιμασία: 10

Μαγείρεμα: 25′

Υλικά

180 γρ. κολοκυθάκια

100 γρ. καρότα

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5 λευκά φρέσκα μανιτάρια

180 γρ. ξερά κρεμμύδια

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

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2 κ.σ. πελτές ντομάτας

2 κ.σ. κάρι

400 γρ. ρεβύθια βρασμένα (ή από κονσέρβα, στραγγισμένα και ξεπλυμένα)

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200 ml κρέμα γάλακτος (ή άλλη φυτική κρέμα, π.χ. κρέμα καρύδας σε κονσέρβα)

½ μάτσο μαϊντανό, τα φύλλα ψιλοκομμένα

μερικά φύλλα βασιλικού

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150 γρ. μικρόσχημα ζυμαρικά (π.χ. κοφτό μακαρονάκι, κοραλλάκι κ.ά.)

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100 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε και κόβουμε σε μέτρια κομμάτια τα κολοκυθάκια, τα καρότα, τα μανιτάρια και το κρεμμύδι.

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Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα λαχανικά αυτά για 5′-6′, μέχρι να ροδίσουν και να μαλακώσουν.

Προσθέτουμε το λιωμένο σκόρδο και σοτάρουμε για ½’.

Ρίχνουμε τον πελτέ και το κάρι και σοτάρουμε για άλλο 1′, ανακατεύοντας συχνά.

Προσθέτουμε τα ρεβύθια, την κρέμα γάλακτος (ή τη φυτική κρέμα) και νερό τόσο ώστε απλώς να καλύψει τα υλικά. Προσθέτουμε τον μαϊντανό και τον βασιλικό, αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να πάρει το υγρό μία βράση.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγερεύουμε για 5′-6′.

Προσθήκη ζυμαρικού

Μπορούμε να τα μαγειρέψουμε με δύο τρόπους.

Ο ένας είναι να τα ρίξουμε σε μια δεύτερη κατσαρόλα όπου κοχλάζει άφθονο αλατισμένο νερό και να τα βράσουμε για τον μισό χρόνο από αυτόν που αναγράφεται στη συσκευασία τους.

Τα στραγγίζουμε, τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο φαγητό και ολοκληρώνουμε εκεί το βράσιμό τους.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να ρίξουμε στην κατσαρόλα με το κάρι περίπου 300 ml νερό, να το αφήσουμε να πάρει βράση και να βράσουμε εκεί τα ζυμαρικά μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα των λαχανικών.

Ανακατεύουμε και σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή χλιαρό.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #237» σε συνταγή Αγάπης Μιχελής.