Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το καρπούζι είναι αναμφίβολα το πιο αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού, ωστόσο πολλοί το αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα λόγω της επίδρασής του στο σάκχαρο. Την απάντηση σε αυτή τη συχνή απορία έδωσε μέσα από βίντεό της στο TikTok η διαιτολόγος Βίκυ Παπαδοπούλου, MSc Κλινικής Διαβητολογίας.

Όπως εξηγεί η ειδικός, το καρπούζι πράγματι διαθέτει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, κάτι που συχνά προκαλεί ανησυχία σε όσους προσέχουν τη διατροφή τους ή παρακολουθούν τα επίπεδα του σακχάρου τους.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, όπως τονίζει, ο γλυκαιμικός δείκτης δείχνει το πόσο γρήγορα μια τροφή μπορεί να ανεβάσει το σάκχαρο στο αίμα και όχι το πόσο πολύ το αυξάνει συνολικά.

Η διαφορά ανάμεσα στον γλυκαιμικό δείκτη και το γλυκαιμικό φορτίο

Σύμφωνα με τη Βίκυ Παπαδοπούλου, το καρπούζι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τροφής που μπορεί να παρεξηγηθεί αν εξετάσουμε μόνο τον γλυκαιμικό δείκτη της.

Όπως αναφέρει, το καρπούζι αποτελείται κατά περίπου 92% από νερό, γεγονός που σημαίνει ότι μια φυσιολογική μερίδα περιέχει σχετικά μικρή ποσότητα υδατανθράκων. Έτσι, παρότι το σάκχαρο μπορεί να αυξηθεί πιο γρήγορα, η συνολική ποσότητα σακχάρων που καταναλώνεται παραμένει χαμηλή.

«Μπορούμε να το σκεφτούμε ως εξής: ναι μεν ανεβάζει το σάκχαρο γρήγορα, αλλά η ζάχαρη μέσα στο νερό είναι τόσο λίγη που δεν προλαβαίνει να κάνει ζημιά», εξηγεί χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημειώνει ότι 2-3 φέτες καρπούζι δύσκολα θα επηρεάσουν σημαντικά το σάκχαρο ενός υγιούς ατόμου, καθώς αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το γλυκαιμικό φορτίο της τροφής και όχι αποκλειστικά ο γλυκαιμικός δείκτης.

Τι λένε οι διεθνείς ειδικοί

Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και διεθνείς οργανισμοί και ειδικοί στη διατροφή. Σύμφωνα με το Healthline, το καρπούζι μπορεί να έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, ωστόσο το γλυκαιμικό του φορτίο παραμένει χαμηλό όταν καταναλώνεται σε φυσιολογικές ποσότητες, γεγονός που περιορίζει την επίδρασή του στο σάκχαρο.

Advertisement

Αντίστοιχα, το glycemicindexguide.app επισημαίνει ότι μια μερίδα περίπου ενός φλιτζανιού καρπουζιού έχει γλυκαιμικό φορτίο γύρω στο 5-6, τιμή που θεωρείται χαμηλή. Αυτό συμβαίνει επειδή η περιεκτικότητά του σε νερό είναι εξαιρετικά υψηλή και οι υδατάνθρακες ανά μερίδα σχετικά περιορισμένοι.

Δεν μετρά μόνο η ταχύτητα, αλλά και η ποσότητα

Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο γλυκαιμικός δείκτης από μόνος του δεν αρκεί για να αξιολογήσουμε την επίδραση μιας τροφής στο σάκχαρο. Το γλυκαιμικό φορτίο θεωρείται πιο χρήσιμο στην καθημερινότητα, καθώς λαμβάνει υπόψη τόσο την ταχύτητα απορρόφησης των υδατανθράκων όσο και την ποσότητα που καταναλώνεται σε μια φυσιολογική μερίδα.

Γι’ αυτό και οι διατροφολόγοι συνιστούν να μην αποκλείουμε το καρπούζι από τη διατροφή μας, αλλά να δίνουμε προσοχή κυρίως στην ποσότητα που καταναλώνουμε.

Advertisement

Τα οφέλη του καρπουζιού

Πέρα από τη δροσιστική του γεύση, το καρπούζι προσφέρει και σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Είναι πλούσιο σε νερό, συμβάλλοντας στην ενυδάτωση του οργανισμού, ενώ περιέχει βιταμίνη Α, βιταμίνη C και λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει συνδεθεί με οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

Έτσι, όπως επισημαίνει και η Βίκυ Παπαδοπούλου, δεν χρειάζεται να εστιάζουμε αποκλειστικά στον γλυκαιμικό δείκτη μιας τροφής. Η ποσότητα που καταναλώνουμε και η συνολική εικόνα της διατροφής μας είναι εκείνα που τελικά κάνουν τη διαφορά.

Με πληροφορίες από Healthline και glycemicindexguide.app

Advertisement