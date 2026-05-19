Ως γνωστόν, στην Ελλάδα καλοκαίρι χωρίς καρπούζι δεν νοείται – αλλά πέρα από γευστικό, το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα δροσιστικό φρούτο είναι και πολύ ωφέλιμο για την υγεία, όπως δείχνουν επιστημονικές έρευνες.

Όπως αναφέρει το Science Daily, μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο Nutrients έδειξαν ότι οι άνθρωποι που τρώνε τακτικά καρπούζι τείνουν να έχουν γενικότερα πιο υγιεινές διατροφές και παρουσιάζουν επίσης καλύτερη λειτουργία καρδιάς και αιμοφόρων αγγείων.

Ερευνητές λένε ότι το καρπούζι παρέχει ένα εντυπωσιακό μείγμα από θρεπτικές ουσίες, αντιοξειδωτικά και φυσικής προέλευσης ενώσεις που συνδέονται με την υγεία της καρδιάς και του μεταβολισμού. Είναι επίσης πλούσιο σε νερό και χαμηλό σε θερμίδες.

Στο πλαίσιο μίας έρευνας εξετάστηκαν δεδομένα από τη National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) για να συγκριθούν οι δίαιτες/ διατροφές ατόμων που έτρωγαν καρπούζια και ατόμων που δεν το έκαναν ανά τις ΗΠΑ. Η ανάλυση έδειξε ότι τόσο οι ανήλικοι όσο και οι ανήλικοι που έτρωγαν καρπούζι είχαν καλύτερης ποιότητας δίαιτες γενικόερα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα οι καταναλωτές καρπουζιών λάμβαναν περισσότερες φυτικές ίνες, μαγνήσιο, ποτάσιο, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, λυκοπένιο και άλλα καροτενοειδή. Ταυτόχρονα κατανάλωναν μικρότερες ποσότητες επιπρόσθετων σακχάρων και κορεσμένου λίπους. Η έρευνα είχε δημοσιευτεί στο Nutrients το 2022.

Στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής από το Louisiana State University εξετάστηκε αν ο χυμός καρπουζιού θα μπορούσε να συμβάλει στην προστασία της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων σε περιόδους αυξημένου ζαχάρου στο αίμα. Στην έρευνα εξετάστηκαν 18 υγιείς νεαροί ενήλικες που λάμβαναν χυμό καρπουζιού ημερησίως για δύο εβδομάδες.

Οι επιστήμονες εστίασαν στην L-κιτρουλίνη και την L- αργινίνη που εμπλέκονται στην παραγωγή νιτρικού οξειδίου, το οποίο βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται- σημαντικό παράγοντα της υγιούς κυκλοφορίας και καρδιαγγειακής λειτουργίας. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η συμπληρωματική λήψη χυμού καρπουζιού βοηθούσε στη λειτουργία των αγγείων κατά την υπεργλυκαιμία και αλλού.

Άλλες έρευνες και αναλύσεις έχουν εστιάσει και αυτές στον ρόλο του καρπουζιού στην υγεία των αγγείων και του μεταβολισμού. Ερευνητές έχουν αναφέρει ότι η κατανάλωση καρπουζιού και η συμπλήρωση με L-κιτρουλίνη μπορεί να βελτιώσει μέτρα που συνδέονται με την ελαστικότητα των αιμοφόρων αγγείων και την κυκλοφορία. Γενικά μιλώντας, το ότι το καρπούζι είναι μια από τις πλουσιότερες σε L-κιτρουλίνη φυσικές τροφές παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες. Ακόμη, είναι πολύ πλούσιο σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που σχετίζεται με το μειωμένο οξειδωτικό στρες και άλλα εν δυνάμει οφέλη για την καρδιά.

Πέρα από αυτά, το καρπούζι είναι ένα φρούτο με υψηλή πυκνότητα και σε άλλες θρεπτικές ουσίες που ενδείκνυεται για κατανάλωση όλο το έτος, εάν κάποιος έχει αυτή τη δυνατότητα: Δύο κούπες χυμού καρπουζιού έχουν μόλις 80 θερμίδες και παρέχουν το 25% της βιταμίνης C που χρειάζεται κάποιος την ημέρα, καθώς και το 8% της βιταμίνης B6. Επίσης, κατά 92% αποτελείται από νερό, οπότε μπορεί κανείς να το καταναλώνει για να ενυδατώνεται μια ζεστή ημέρα, ή μετά από σωματική άσκηση.