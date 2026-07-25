Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η συνταγή για μακαρονάδα ναπολιτάνα περιλαμβάνει μοσχαρίσια μπριζόλα flank, προσούτο, καπνιστή πανσέτα, σταφίδες και κουκουνάρι, συνοδευόμενη από σάλτσα φρέσκιας ντομάτας και παρμεζάνα.

Η προετοιμασία του κυρίως πιάτου απαιτεί είκοσι λεπτά προετοιμασίας και τριάντα λεπτά μαγειρέματος για την ολοκλήρωση τεσσάρων μερίδων.

Για το επιδόρπιο προτείνεται γρανίτα γιαουρτιού με μέλι και γάλα, η οποία σερβίρεται μέσα σε κομμένα πεπόνια και γαρνίρεται με ξύσμα λάιμ και δυόσμο.

Η διαδικασία παρασκευής της γρανίτας απαιτεί αρκετές ώρες αναμονής στην κατάψυξη με ενδιάμεσο ανακάτεμα για τη σωστή υφή του μείγματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στρώνουμε το κυριακάτικο τραπέζι και μαγειρεύουμε μακαρονάδα ναπολιτάνα με κρέας, σταφίδες και κουκουνάρι.

Για το κρέας θέλουμε μοσχαρίσια μπριζόλα flank, προσούτο και καπνιστή πανσέτα, ψιλοκομμένη. Θα προσθέσουμε λαρδί, ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο και τριμμένη παρμεζάνα.

Advertisement

Advertisement

Για επιδόρπιο, γρανίτα γιαούρτι μέσα σε «μπολ» από κομμένο πεπόνι.

Καλή όρεξη.

Μακαρονάδα ναπολιτάνα με κρέας, σταφίδες και κουκουνάρι

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 20′

Μαγείρεμα: 30′

Υλικά

1 μοσχαρίσια μπριζόλα flank, περίπου 500 γρ. (άπαχο μέρος από την άκρη της κοιλιάς του μοσχαριού), ψιλοκομμένη

Advertisement

3 φέτες προσούτο, ψιλοκομμένες

50 γρ. λαρδί (το βρίσκουμε σε καταστήματα και ντέλι με ιταλικά προϊόντα)

60 γρ. καπνιστή πανσέτα, ψιλοκομμένη

Advertisement

1 μικρό ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

40 γρ. κουκουνάρια

40 γρ. μαύρες σταφίδες

Advertisement

400 γρ. ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες, ξεσποριασμένες και ψιλοκομμένες

200 γρ. συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Advertisement

για το σερβίρισμα

300 γρ. σπαγγέτι ή μπουκατίνι

Advertisement

παρμεζάνα τριμμένη, κατά βούληση

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το προσούτο, το λαρδί και την καπνιστή πανσέτα και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 2′-3′, μέχρι να ροδίσουν και να βγάλουν το λίπος τους.

Προσθέτουμε το κρέας, το κρεμμύδι, τα κουκουνάρια, τις σταφίδες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 2′-3′.

Advertisement

Ρίχνουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα, ανακατεύουμε και προσθέτουμε τον συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας, 200 ml νερό και αλατοπίπερο.

Μετριάζουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 20′, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να δέσει η σάλτσα.

για το σερβίρισμα

Βράζουμε τα ζυμαρικά 1′ λιγότερο από όσο αναγράφεται στις οδηγίες της συσκευασίας.

Με μια λαβίδα τα μεταφέρουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα και ανακατεύουμε για 1′, μέχρι να γίνουν τα ζυμαρικά και να απορροφήσουν μέρος της σάλτσας.

Μοιράζουμε στα πιάτα, πασπαλίζουμε με παρμεζάνα και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #207» σε συνταγή Pellegrino Artusi-Νένας Ισμυρνόγλου.

Γρανίτα γιαούρτι μέσα σε «μπολ» από κομμένο πεπόνι

iStock

Μερίδες: 8

Προετοιμασία: 10′

Αναμονή: 4 ώρες και 30′

Υλικά

1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό

500 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

170 γρ. μέλι

ελάχιστο αλάτι

4 μικρά πεπόνια, βάρους 680-700 γρ. το καθένα

ξύσμα από 2 λάιμ, ακέρωτα (αν δεν βρούμε, τα μουλιάζουμε σε βραστό νερό και τα τρίβουμε όσο καλύτερα μπορούμε με ένα καθαρό σύρμα κουζίνας, για να απομακρύνουμε την παραφίνη από τη φλούδα)

κορυφές από φρέσκο δυόσμο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Αρχικά ανακατεύουμε με το σύρμα, σε ένα μεγάλο μπολ, το γιαούρτι, το γάλα, το μέλι και ελάχιστο αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα μεταλλικό ταψάκι ή μπολ, το σκεπάζουμε και το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου 30′, μέχρι να αρχίσει να σταθεροποιείται κοντά στα τοιχώματα του δοχείου.

Με ένα πιρούνι ξύνουμε το μείγμα για να διαλύσουμε τους κρυστάλλους και ξαναβάζουμε στην κατάψυξη.

Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία κάθε μισή ώρα, μέχρι το μείγμα να μοιάζει με αφράτο τριμμένο πάγο. Συνολικά θα πάρει περίπου 2-4 ώρες.

για το σερβίρισμα

Κόβουμε τα πεπόνια στη μέση κατά μήκος και αφαιρούμε τα σπόρια, αλλά όχι τη σάρκα.

Γεμίζουμε με γρανίτα γιαουρτιού την κοιλότητα κάθε κομμένου πεπονιού, εκεί όπου βρίσκονταν τα σπόρια.

Γαρνίρουμε με ξύσμα λάιμ και κορφούλες δυόσμου.

Σερβίρουμε αμέσως.

Tip

«Η γρανίτα μπορεί να ετοιμαστεί λίγες ημέρες πριν και να διατηρηθεί στην κατάψυξη. Για να τη σερβίρουμε, θα την ξύσουμε επίμονα με πιρούνι ώστε να αφρατέψει»

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #235» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.