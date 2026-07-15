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Μαγειρεύουμε μπάμιες με κοτόπουλο – αλλά φιλέτο για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε σκελίδες σκόρδο, δυόσμο και ντομάτες, όλα ψιλοκομμένα, λευκό κρασί και ξύδι.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 30′

Μαγείρεμα: 25′

Αναμονή: 1 ώρα

Υλικά

500 γρ. μπάμιες, καθαρισμένες

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3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

700 γρ. φιλέτα από στήθος κοτόπουλου, σε λωρίδες πάχους 1 εκ.

½ μάτσο δυόσμος, ψιλοκομμένος

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600 γρ. ντομάτες, ψιλοκομμένες

100 ml ξίδι

200 ml λευκό ξηρό κρασί

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80 ml ελαιόλαδο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Βάζουμε σε ένα σκεύος τις μπάμιες και τις περιχύνουμε με το ξίδι και 200 ml νερό. Τις αφήνουμε για 1 ώρα στην άκρη. Είναι άλλος ένας τρόπος της σεφ ώστε οι μπάμιες να βγάλουν λιγότερα «σάλια» κατά το μαγείρεμα.

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Τις στραγγίζουμε και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας.

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Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κοτόπουλο για 2′-3′.

Το μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα πιάτο.

Στην ίδια κατσαρόλα και στο ίδιο λάδι ρίχνουμε τις μπάμιες και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 4′-5′. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2′ να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε το σκόρδο, τις ντομάτες, 200 ml νερό, αλατοπίπερο και το κοτόπουλο.

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Μαγειρεύουμε για περίπου 10′-15′.

Σκορπίζουμε τον δυόσμο και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #246» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.