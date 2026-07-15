Μαγειρεύουμε μπάμιες με κοτόπουλο – αλλά φιλέτο για το πιάτο ημέρας.
Θα προσθέσουμε σκελίδες σκόρδο, δυόσμο και ντομάτες, όλα ψιλοκομμένα, λευκό κρασί και ξύδι.
Καλή όρεξη.
Μερίδες: 4
Προετοιμασία: 30′
Μαγείρεμα: 25′
Αναμονή: 1 ώρα
Υλικά
500 γρ. μπάμιες, καθαρισμένες
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
700 γρ. φιλέτα από στήθος κοτόπουλου, σε λωρίδες πάχους 1 εκ.
½ μάτσο δυόσμος, ψιλοκομμένος
600 γρ. ντομάτες, ψιλοκομμένες
100 ml ξίδι
200 ml λευκό ξηρό κρασί
80 ml ελαιόλαδο
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Βάζουμε σε ένα σκεύος τις μπάμιες και τις περιχύνουμε με το ξίδι και 200 ml νερό. Τις αφήνουμε για 1 ώρα στην άκρη. Είναι άλλος ένας τρόπος της σεφ ώστε οι μπάμιες να βγάλουν λιγότερα «σάλια» κατά το μαγείρεμα.
Τις στραγγίζουμε και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας.
Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κοτόπουλο για 2′-3′.
Το μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα πιάτο.
Στην ίδια κατσαρόλα και στο ίδιο λάδι ρίχνουμε τις μπάμιες και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά για 4′-5′. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε 2′ να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε το σκόρδο, τις ντομάτες, 200 ml νερό, αλατοπίπερο και το κοτόπουλο.
Μαγειρεύουμε για περίπου 10′-15′.
Σκορπίζουμε τον δυόσμο και σερβίρουμε.
Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #246» σε συνταγή Νένας Ισμυρνόγλου.