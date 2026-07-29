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Μαγειρεύουμε αμπελοφάσουλα και κρεμμύδια στον φούρνο, με τριμμένη ντομάτα και βασιλικό για το πιάτο ημέρας.

Θα προσθέσουμε ξίδι λευκό και λευκόφλουδα ξερά κρεμμύδια, σε χοντρές φέτες.

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Καλή όρεξη.

Μερίδες: 4

Προετοιμασία: 30′

Ψήσιμο: 18′

Υλικά

300 γρ. ώριμες, σφιχτόσαρκες ντομάτες, τριμμένες

14-16 φύλλα βασιλικού

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1 κ.σ. ξίδι λευκό

500 γρ. αμπελοφάσουλα

200 γρ. λευκόφλουδα ξερά κρεμμύδια, σε χοντρές φέτες

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80 ml ελαιόλαδο + λίγο επιπλέον, κατά βούληση, για το σερβίρισμα

ανθός αλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τις ντομάτες, το μισό ελαιόλαδο, τα μισά φύλλα βασιλικού, το ξίδι, ανθό αλατιού και πιπέρι. Αφήνουμε κατά μέρος.

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Πλένουμε τα αμπελοφάσουλα, τα στεγνώνουμε και με μαχαιράκι κόβουμε και αφαιρούμε μόνο τις δύο μυτερές άκρες τους.

Προθερμαίνουμε το γκριλ του φούρνου σε υψηλή θερμοκρασία.

Στρώνουμε με λαδόκολλα ένα μεγάλο ταψί και απλώνουμε εκεί τα αμπελοφάσουλα και τα κρεμμύδια. Ραντίζουμε με το υπόλοιπο λάδι, ρίχνουμε ανθό αλατιού και ανακατεύουμε.

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Απλώνουμε ομοιόμορφα τα υλικά και τα ψήνουμε για 10′.

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Ανακατεύουμε προσεκτικά με ξύλινη κουτάλα, τα απλώνουμε ξανά και ψήνουμε για άλλα 5′-8′, μέχρι να ροδίσουν ωραία και ομοιόμορφα.

Ξεφουρνίζουμε και αδειάζουμε τα ψημένα υλικά στο μπολ με τις ντομάτες.

Ανακατεύουμε και αδειάζουμε το όλον σε μεγάλη πιατέλα.

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Ρίχνουμε ανθό αλατιού, ραντίζουμε με λίγο επιπλέον ελαιόλαδο, σκορπίζουμε τα υπόλοιπα φύλλα βασιλικού και σερβίρουμε.

Αναδημοσίευση από «γαστρονόμο – τεύχος #220» σε συνταγή Λουκά Μάιλερ.