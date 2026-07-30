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Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ ένας ακόμη πυροσβέστης κατέληξε υπό αδιευκρίνιστα αίτια στο Γύθειο.

Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις οικισμών και απομακρύνσεις πολιτών μέσω θαλάσσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι καθιστούν το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο.

Περισσότεροι από 160 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχειρούν για τον περιορισμό των πυρκαγιών που προκάλεσαν υλικές ζημιές και τραυματισμούς σε αρκετές περιοχές.

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Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη (29/7), περί τις 14:30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις ισχυρές ριπές ανέμου να εμποδίζουν το έργο των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιο για την Πολιτική Προστασία, Γιώργο Τσαμπάκο, το μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο κ. Τσαμπάκος ανέφερε ότι, παρά την απογείωσή τους, τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρίψεις νερού. Όπως είπε, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, που επιχειρούν αδιάκοπα από τη διάρκεια της νύχτας, ενισχύονται συνεχώς, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους, καθώς η φωτιά δημιουργεί διαρκώς νέα μέτωπα σε μεγάλες αποστάσεις.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, η πυρκαγιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, με το ενεργό μέτωπο να εκτιμάται ότι ξεπερνά πλέον τα 15 χιλιόμετρα.

Η εικόνα στη Σητεία εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερη, ωστόσο και εκεί οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

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Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη για να περιορίσουν την πορεία της φωτιάς και να αντιμετωπίσουν τα ενεργά μέτωπα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 45 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής.

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Συνολικά, περισσότεροι από 160 πυροσβέστες επιχειρούν στις διάσπαρτες εστίες, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Σύμφωνα με το Cretalive, χωρίς ρεύμα έμειναν χθες Τετάρτη (29/7) οικισμοί στο νότιο Ρέθυμνο, κι ενώ η πύρινη απειλή πλησίαζε προς την Αγία Γαλήνη έπειτα από μεγάλη αναζωπύρωση. Οι θυελλώδεις άνεμοι αλλάζουν συνεχώς την κατεύθυνση της φωτιάς, δημιουργώντας νέα μέτωπα και αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Όπως αναφέρει το neakriti, εκκενώθηκαν η Κρύα Βρύση, τα Σακτούρια, οι Μέλαμπες, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Παύλος, η Τριόπετρα, τα Ακούμια, ενώ αργότερα ακολούθησαν οι Ορνές και η Αγία Γαλήνη, με τους κατοίκους να οδηγούνται προς ασφαλείς περιοχές. Παράλληλα, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση πολιτών από τη θάλασσα. Συνολικά 31 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την παραλία του Αγίου Παύλου και μεταφέρθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο Μοιρών, όπου φιλοξενούνται μαζί με εκατοντάδες ακόμη κατοίκους και τουρίστες που εγκατέλειψαν τις εστίες και τα καταλύματά τους.

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Στη φωτιά που ξέσπασε στην Αγία Τριάδα, στη Σητεία, επιχειρούσαν 48 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 12οχήματα. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς του συντονιστικού Κέντρου, στην προσπάθεια των πληρωμάτων των πυροσβεστικών οχημάτων να διαφύγουν απο τα οχήματα, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η φωτιά που εκτείνεται σε αγροτολιβαδικη, γεωργική και χαμηλή βλάστηση, πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση.

Δασική πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Μήνυμα του 112 ζήτησε από τους πολίτες αν βρίσκονται στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθο να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γιαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο μεταξύ, οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο ήταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης.

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Σε εξέλιξη ήταν η φωτιά στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, όπου επιχειρούσαν 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα και εθελοντές. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη κάταγμα στο πόδι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και νοσηλεύεται.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις αναμενόταν να δώσουν πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες και εθελοντές προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης δασική και καλλιεργημένη με ελιές έκταση.

Το μεγαλύτερο τους εμπόδιο είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή με ριπές ανέμου που μερικές φορές ξεπερνά τα οκτώ μποφόρ. Μεγάλο εμπόδιο όμως είναι και η έλλειψη αγροτικών ή δασικών δρόμων σε μεγάλα τμήματα της καιόμενης έκτασης τα οποία μαζί με το εξαιρετικά δύσβατο του εδάφους καθιστούν την όλη επιχείρηση εξαιρετικά δύσκολη. Με το πρώτο φως της ημέρας τα δασοπυροσβεστικά αεροπλάνα και τα ελικόπτερα θα αναλάβουν ξανά δράση.

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Οριοθετημένη ήταν από το απόγευμα η φωτιά στον Αγερανό Λακωνίας, όπου βρήκε τον θάνατο ο τρίτος πυροσβέστης.

Οι ανακοινώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος για τους θανάτους

Η ανακοίνωση για τους δύο νεκρούς στο Ρέθυμνο:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Η ανακοίνωση για τον νεκρό στο Γύθειο:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή. Σύμφωνα με την διοικήτρια, «η σορός του αξιωματικού αναμένεται να μεταφερθεί από το κέντρο υγείας Γυθείου στο νοσοκομείο της Σπάρτης», ενώ όπως έχει ενημερωθεί, «η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα».

Τα συλλυπητήριά του έδωσε ο πρωθυπουργός.«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

37 πυρκαγιές σε 24 ώρες

Από τις 18.00 της Τρίτης έως τις 18:00 της Τετάρτης εκδηλώθηκαν 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπιζαν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Εικόνες από τη φωτιά στο Ρέθυμνο (Eurokinissi)

Εικόνες από τη φωτιά στο Πλωμάρι (Eurokinissi)