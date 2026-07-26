Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι μάχονται με καταστροφικές πυρκαγιές σε περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Στη Γαλλία, περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ ο στρατός συνδράμει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης σε μια προσπάθεια περιορισμού των πύρινων μετώπων.

Η Ισπανία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με χιλιάδες πολίτες να έχουν απομακρυνθεί από τις οικίες τους και τις αρχές να καταγράφουν μία απώλεια ανθρώπινης ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει βοήθεια μέσω του μηχανισμού rescEU, αποστέλλοντας εναέρια μέσα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης στις δύο χώρες που πλήττονται.

Επιστήμονες συνδέουν την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων αυτών φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, τον καύσωνα και την παρατεταμένη ξηρασία στην Ευρώπη.

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Η νοτιοδυτική Γαλλία και η κεντρική Ισπανία εξακολουθούν να δίνουν δραματική μάχη με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, η παρατεταμένη ξηρασία και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν στους πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα.

Στη Γαλλία, η κατάσταση γύρω από το Μπορντό επιδεινώθηκε και πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν νέες εκκενώσεις περίπου 55.000 κατοίκων σε πέντε ακόμη κοινότητες. Συνολικά, περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη Ζιρόντ και άλλοι 30.000 στις γειτονικές Λαντ, ενώ η φωτιά έχει κατακάψει περισσότερα από 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης.

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Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026

We're celebrating the Spain's world cup win,

On the other side, Spain in burning like Italy.

Muchas oraciones y bendiciones para todos y cada uno de los españoles que están sufriendo a causa del incendio forestal. Rezo para que todo se solucione lo antes posible. 🇪🇦🤲🏻 pic.twitter.com/QTIRr0YM13 July 26, 2026

A long and difficult night passed as a large wildfire forced the evacuation of 16,000 people in La Vall d’Uixo, Castellón Province, Valencia, Spain. pic.twitter.com/CqDMfpyBri — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 26, 2026

Οι γαλλικές αρχές δηλώνουν ότι η πυρκαγιά απέχει πλέον μόλις λίγα χιλιόμετρα από τα δυτικά προάστια του Μπορντό. Η εθνική οδός Α63 παραμένει εν μέρει κλειστή, ενώ οι κάτοικοι φιλοξενούνται σε προσωρινά κέντρα υποδοχής. «Όσο η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, κανείς δεν επιστρέφει στα σπίτια του», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νινέζ.

Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε τόσο εκτεταμένα ο γαλλικός στρατός, με περίπου 1.500 στρατιώτες να συνδράμουν τις επιχειρήσεις, ενώ επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, Canadair, ελικόπτερα, drones αλλά και μεταγωγικό αεροσκάφος A400M, το οποίο χρησιμοποιείται για ρίψεις επιβραδυντικού υγρού. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνύ, σχεδόν 100.000 εκτάρια έχουν καεί στη Γαλλία από την αρχή της χρονιάς, αριθμός που αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.

This is what a devastating wildfire looks like as flames engulf parts of France pic.twitter.com/sejxWAY7Wj Advertisement July 25, 2026

Southern Europe is being engulfed by massive wildfires fueled by extreme heat and strong winds. More than 10,000 people have been evacuated in France, wildfires have scorched over 32,000 hectares in Spain, and in Sicily dozens of people have been injured and forced to flee their… pic.twitter.com/uYiLMfKsqJ — France Safety Travel (@francesafetytra) July 25, 2026

APOCALYPTIC SCENES as LONE FIREFIGHTING PLANE DISAPPEARS into SMOKE to battle France fires https://t.co/aUpGD0zTOR pic.twitter.com/P3ayZjyAn4 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) July 25, 2026

Στην Ισπανία, η εικόνα παραμένει επίσης εξαιρετικά δύσκολη. Τα μεγάλα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές, με περίπου 88.000 κατοίκους να έχουν επηρεαστεί και δεκάδες χιλιάδες να έχουν απομακρυνθεί ή να παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Η κυβέρνηση διατηρεί σε ισχύ την κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σύνθετη», προειδοποιώντας ότι όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση των ανέμων τις επόμενες ώρες.

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Η Ισπανία θρηνεί ήδη έναν νεκρό, έναν ηλικιωμένο άνδρα στην περιοχή της Βαλένθια, ενώ η αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους καπνούς ανάγκασε τις υγειονομικές αρχές να καλέσουν τους κατοίκους της Μαδρίτης να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε κλειστούς χώρους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό rescEU, αποστέλλοντας πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία, ενώ μέσω του συστήματος Copernicus παρέχεται συνεχής δορυφορική χαρτογράφηση των μετώπων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ένταση και η συχνότητα τέτοιων ακραίων πυρκαγιών συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή, τις παρατεταμένες περιόδους καύσωνα και την έντονη ξηρασία που πλήττει πλέον μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης

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