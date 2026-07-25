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Η μεγάλη φωτιά που καίει από την Τετάρτη στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, συνεχίζει την καταστροφική της πορεία προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, οδηγώντας τις τοπικές Αρχές στην απόφαση να διατάξουν προληπτικές εκκενώσεις σε επτά δήμους.

Η εντολή αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ, Λεαλιάν, Σεν-Ζαν ντ’ Ιλάκ, Μαρτινιά-συρ-Ζαλ και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ, ενώ επηρεάζει και τμήματα των δήμων Μερινιάκ και Εζίν. Στόχος των εκκενώσεων είναι η προστασία των πολιτών, καθώς το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να κινείται προς κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

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Οι γαλλικές Αρχές παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους.

JUST IN: Over 110,000 evacuated as massive fire tears through France’s Gironde; 14,000 hectares burned pic.twitter.com/Otc61dXGZO July 24, 2026

UPDATE: 141,000 forced to evacuate as massive wildfire in France’s Gironde consumes 19,000 hectares https://t.co/OvSd3Sf9Di pic.twitter.com/fCoNhxOtI5 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

A wildfire in France’s southwestern Gironde region has burned about 14,000 hectares (34,600 acres), forced around 110,000 people to evacuate and remains out of control, as firefighters continue battling the rapidly spreading blaze.



Credit: @_TheDailyBrief_ pic.twitter.com/iPPf35xZ50 — Open Source Intel (@Osint613) July 24, 2026

C’est atroce, atroce..



Merci à la photographe animalière Marina Scaglia de nous montrer ces images ! pic.twitter.com/3Awdce72ET — Hope News (@HopeMediaFR) July 24, 2026

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».