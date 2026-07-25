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Η μεγάλη φωτιά που καίει από την Τετάρτη στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, συνεχίζει την καταστροφική της πορεία προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, οδηγώντας τις τοπικές Αρχές στην απόφαση να διατάξουν προληπτικές εκκενώσεις σε επτά δήμους.

Η εντολή αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ, Λεαλιάν, Σεν-Ζαν ντ’ Ιλάκ, Μαρτινιά-συρ-Ζαλ και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ, ενώ επηρεάζει και τμήματα των δήμων Μερινιάκ και Εζίν. Στόχος των εκκενώσεων είναι η προστασία των πολιτών, καθώς το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να κινείται προς κατοικημένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

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Οι γαλλικές Αρχές παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους.

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

Πύρινη κόλαση σε Ισπανία και Γαλλία – «Αδύνατον να σβηστεί η φωτιά κοντά στη Μαδρίτη» (βίντεο)