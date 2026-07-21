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Οκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο Εθνικός Συναγερμός βρέθηκε στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης, με τους δράστες να παραβιάζουν τον επίσημο ιστότοπο του κόμματος και τον λογαριασμό της Μαρίν Λε Πεν στην πλατφόρμα Χ, προκαλώντας αναστάτωση.

Στην ιστοσελίδα του κόμματος αλλοιώθηκε το οργανόγραμμα, καθώς η φωτογραφία της Μαρίν Λε Πεν αντικαταστάθηκε από την εικόνα μιας γάτας στα χρώματα των σημαιών της Αλγερίας και του Μαρόκου.

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Παράλληλα, στον λογαριασμό της στο Χ δημοσιεύτηκε, για λίγα λεπτά, μήνυμα στα αγγλικά που προωθούσε το κρυπτονόμισμα $LEPEN, καλώντας τους υποστηρικτές της να επενδύσουν σε αυτό στο όνομα του πατριωτισμού, με το επιχείρημα ότι έτσι η Γαλλία δεν θα παραδώσει τη μοίρα της σε άλλους. Η ανάρτηση αφαιρέθηκε λίγο αργότερα.

Η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, η οποία ανατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία δίωξης εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.

Την ίδια ώρα, σε διαδικτυακό φόρουμ αναρτήθηκε μήνυμα με το οποίο άγνωστοι ανέλαβαν την ευθύνη για την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων μελών του Εθνικού Συναγερμού, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν τα στοιχεία προς πώληση. Η ανάρτηση έκλεινε με το σύνθημα «Ζήτω η Ανυπότακτη Γαλλία», παραπέμποντας στο όνομα του κόμματος της γαλλικής ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Σύμφωνα πάντως με τον Εθνικό Συναγερμό, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι έγινε μαζική κλοπή δεδομένων των μελών του.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος French Breaches, ένας εκ των διαχειριστών του οποίου ήρθε σε επαφή με τον «κυβερνοπειρατή», ανέφερε ότι στις πληροφορίες που διέρρευσαν περιλαμβάνονται διευθύνσεις, αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ταυτότητας και διαβατηρίων.

Ο δράστης δεν δημοσιοποίησε κάποιο δείγμα των κλεμμένων δεδομένων, όπως συμβαίνει, όμως ο διαχειριστής του French Breaches είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε ο ίδιος στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κλοπή, όπως για παράδειγμα φωτογραφίες ταυτότητας.