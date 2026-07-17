Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας 18χρονος εθελοντής πυροσβέστης που είχε συλληφθεί, παραδέχτηκε ότι αυτός ήταν που έβαλε τη φωτιά στο ιστορικό δάσος του Φονταινεμπλώ που βρίσκεται κοντά στο Παρίσι, χρησιμοποιώντας σπίρτα και βενζίνη.

Τέσσερα άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις πυρκαγιές στο δάσος, συμπεριλαμβανομένου ενός εθελοντή πυροσβέστη που ομολόγησε την εμπλοκή του, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας του Φονταινεμπλώ. 6 άτομα είχαν συλληφθεί.

Advertisement

Advertisement

Incendies à Fontainebleau : deux hommes de 18 ans, un sapeur-pompier volontaire et un étudiant, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine de deux départs de feu ayant ravagé près de 2 000 hectares de forêt. Emmanuel Macron se… pic.twitter.com/bGEcfoXHFl — franceinfo (@franceinfo) July 16, 2026

Παρόλο που η μεγάλη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν έχει οριοθετηθεί πλήρως. Επισκεπτόμενος την περιοχή χθες Πέμπτη, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια για τους εμπρηστές.

Η Γαλλία – όπως πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες – βιώνει μια σειρά από ασυνήθιστους καύσωνες. Ο Μακρόν είπε ότι δεν είχαν υπάρξει τόσες πολλές πυρκαγιές στη Γαλλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Reuters Reuters Ο Εμανουέλ Μακρόν – Reuters

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τις πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα δάσους.

Το δάσος του Φονταινεμπλώ, που κάποτε αποτελούσε βασιλικό καταφύγιο κυνηγιού, χρησιμοποιείται ήδη από τους ειδικούς ως «ζωντανό εργαστήριο» για τη μελέτη της προσαρμογής των δέντρων στην κλιματική κρίση. Η εμφάνιση τόσο μεγάλων πυρκαγιών τόσο βόρεια επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τις προβλέψεις τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι οι συνθήκες της πυρκαγιάς ήταν ύποπτες: «Υπήρχαν περίπου δέκα σημεία όπου η φωτιά ξεκίνησε σε ακτίνα 1.000 μέτρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να ξεκίνησε σκόπιμα». Ο Νούνιες δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι δύο άτομα που θεωρούνται ύποπτα για σχέση με την πυρκαγιά στο Φονταινεμπλό συνελήφθησαν. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 320.000 στρέμματα– περίπου το μέγεθος του Ορλάντο της Φλόριντα – έχουν καεί μέχρι στιγμής φέτος, περισσότερα από ό,τι σε ολόκληρο το 2025.