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Η ισπανική ομάδα επέβαλε τον ρυθμό της μέσω του ελεγχόμενου παιχνιδιού της, περιορίζοντας πλήρως την επιθετική δραστηριότητα των Γάλλων διεθνών.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ και οι συμπαίκτες του απέδωσαν κάτω από τα αναμενόμενα επίπεδα, καταγράφοντας τη χειρότερη στατιστική επίδοση της Γαλλίας από το 1966.

Με τη νίκη αυτή, η Ισπανία ισοφάρισε το ρεκόρ της Ιταλίας με 37 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις.

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Ποιος μπορεί να σταματήσει την υπερηχητική Γαλλία του Εμπαπέ και πως γίνεται να κρατήσεις το «μηδέν» απέναντι σ’ ένα σύνολο παικτών παγκόσμιας κλάσης; Αυτά ήταν δύο ερωτήματα που είχαν οι περισσότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου πριν τον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία, για το Μουντιάλ 2026, στα οποία έδωσαν ξεκάθαρες απαντήσεις οι «Furias Rojas».

Η Ισπανία, παραδίδοντας μαθήματα απλού ποδοσφαίρου στους σούπερ σταρ της Γαλλίας, επικράτησε με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, στέλνοντας στον… κουβά όλους όσους προέβλεπαν άνετη πρόκριση των “τρικολόρ” και κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου από την παρέα του Εμπαπέ.

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Ήταν γνωστό και πριν από την ευρωπαϊκή τιτανομαχία ότι αν μία ομάδα στο Μουντιάλ μπορούσε να επιβάλει το παιχνίδι της στη Γαλλία, αυτή θα ήταν η Ισπανία. Και η ρόχα το έκανε σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.

Οι Ίβηρες κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, σε τέτοιο βαθμό που δυσκολευόσουν να πιστέψεις ότι απέναντί τους είχαν την πολυδιαφημισμένη και άκρως ποιοτική Γαλλία.

Το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε ήταν τόσο καλά τακτικά στημένο που απέδειξε ότι μία ομάδα με πειθαρχημένο και ξεκάθαρο πλάνο μπορεί να υπερισχύσει του ατομικού ταλέντου, πόσω μάλλον όταν οι Ισπανοί διαθέτουν κι αυτοί ποδοσφαιριστές με κορυφαία τεχνική κατάρτιση.

Η Ισπανία έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από κάθε ομάδα του κόσμου. Επέβαλε το παιχνίδι της, το οποίο είναι βασισμένο σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο passing game, που μπορεί να προκαλέσει τέτοιον εκνευρισμό στον αντίπαλο, σε σημείο απενεργοποίησης.

Οι Γάλλοι βγήκαν εντελώς έξω από τα νερά τους, δεν μπορούσαν να πιάσουν την μπάλα για κάτι παραπάνω από 65 λεπτά και έτσι δεν κατάφεραν να γίνουν ποτέ απειλητικοί για την εστία του Ουνάι Σιμόν.

Όλοι οι αστέρας της Γαλλίας (Εμπαπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Ντουέ) εξαφανίστηκαν από το γήπεδο, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να μη θυμίζει σε τίποτα τον πυραυλοκίνητο παίκτη των προηγούμενων αγώνων.

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Ο Γάλλος αστέρας τέλειωσε το ματς χωρίς τελική on target, χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία, με μόλις 7 ενέργειες στην αντίπαλη περιοχή, εννιά χαμένες μονομαχίες, 14 απώλειες κατοχής και μόλις 0.09 xGoals.

Μιλάμε για τον παίκτη, που είχε οκτώ γκολ στα πρώτα έξι ματς της διοργάνωσης.

Αυτή η πυραυλοκίνητη Γαλλία περιορίστηκε στα 0.30 xGoals, με τους μπλε να έχουν μέχρι το 89′, 0.18 xGoals και μόλις 6 τελικές’

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Μιλάμε για την απόλυτη εξαφάνιση των μπλε, οι οποίοι στα πρώτα έξι παιχνίδια τους στο φετινό Μουντιάλ έγραψαν 2.04 xGoals κατά μέσο όρο.

Να σημειωθεί ότι τα 0.30 xGoals είναι η χειρότερη επίδοση των Γάλλων από το 1966, που κρατάει τη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία η OPTA και η χειρότερη επίδοση σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, από τα 0.10 της Σουηδίας κόντρα στη Βραζιλία, το 1994.

Κάπως έτσι, η Ισπανάι έγραψε ιστορία, αφού έγινε η πρώτη ομάδα σε Μουντιάλ, που κρατάει το μηδέν σε έξι παιχνίδια (δέχθηκε γκολ μόνο από το Βέλγιο), έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κερδίζει οκτώ σερί νοκ άουτ σε Euro και Μουντιάλ και συμπλήρωσε 37 σερί ματς χωρίς ήττα ανεξαρτήτως διοργάνωσης, ισοφαρίζοντας το φοβερό ρεκόρ της Ιταλίας.

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