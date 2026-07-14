Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γαλλία και η Ισπανία αναμετρώνται σε έναν αγώνα που θεωρείται πρόωρος τελικός για το Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες αποτελούν τα κύρια φαβορί της διοργάνωσης μαζί με την Αργεντινή.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης με τις υψηλές αποδόσεις τους.

Οι προπονητές Ντεσάν και Ντε Λα Φουέντε ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση.

Η Γαλλία προκρίθηκε στα ημιτελικά χωρίς να δεχθεί γκολ στα παιχνίδια της φάσης των νοκ άουτ.

Η Ισπανία έφτασε στους τέσσερις επικρατώντας δύσκολα του Βελγίου με σκορ 2-1 στην προηγούμενη φάση.

Οι δύο εθνικές ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 38 φορές στην ιστορία τους με τους Ισπανούς να έχουν περισσότερες νίκες.

Η μοναδική τους συνάντηση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου πραγματοποιήθηκε το 2006 με νικήτρια την ομάδα της Γαλλίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για πολλούς, το παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία είναι ο πρόωρος τελικός του Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες μαζί με την Αργεντινή συμπληρώνουν το παζλ των φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Advertisement

Advertisement

Γαλλία και Ισπανία όμως μάλλον έχουν πραγματοποιήσει πιο πειστικές εμφανίσεις. Βέβαια, το τουρνουά έχει μπει στην τελική ευθεία και το παρελθόν δε μετρά και τόσο.

Κιλιάν Εμπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ είναι οι δύο πρωταγωνιστές. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έχει κινηθεί σε πιο υψηλά επίπεδα στην προσπάθεια του να φτάσει η Γαλλία σε τρίτο σερί τελικό. Μετά την κατάκτηση το 2018 αλλά την ήττα από την Αργεντινή, 4 χρόνια αργότερα.

Στις συνθέσεις, ο Ντεσάν κάνει τις εκπλήξεις. Αρχίζει με Τσουαμενί και Μπαρκολά, αφήνει στον πάγκο Κονέ και Νοτυέ. Οι εντεκάδες των δύο ομάδων:

Γαλλία (Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ντίνιε, Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Εμπαπέ.

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε: Σιμόν, Πόρο, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Φαμπιάν Ρουίθ, Όλμο, Ρόδρι, Μπαένα, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Ο δρόμος για τους «4»

Η Γαλλία νίκησε Σενεγάλη (3-1), Ιράκ (3-0) και Νορβηγία (4-0) στη φάση των ομίλων. Στα νοκ άουτ την ακολουθεί το εντυπωσιακό στατιστικό, πως δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ. Απέκλεισε τη Σουηδία με 3-0, την Παραγουάη με 1-0 και το Μαρόκο με 2-0.

Advertisement

Η Ισπανία άρχισε τους αγώνες της με την ισοπαλία απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήριο (0-0). Ακολούθησαν στη φάση των ομίλων, το 4-0 κόντρα στη Σαουδική Αραβία και το 1-0 με την Ουρουγουάη.

Η Αυστρία δε δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στη φάση των «32» και το 3-0 ήρθε άνετα. Ακολούθησε το 1-0 επί της Πορτογαλίας και το αγχωτικό 2-1 με το γκολ του Μερίνο στο τέλος απέναντι στο Βέλγιο.

Η προϊστορία «Tρικολόρ vs Φούριας Ρόχας»

Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν χαρίσει μεγάλα ματς στην παγκόσμια ποδοσφαιρική ιστορία. Όπως ο τελικός του Euro το 1984. Στο τουρνουά του Πλατινί, που οι «τρικολορ» κατέκτησαν τον τίτλο, νικώντας με 2-0 την Ισπανία.

Advertisement

Ή όπως ο ημιτελικός του Euro 2024, που η Ισπανία έφτασε στον τελικό νικώντας τους Γάλλους στον ημιτελικό με ανατροπή, 2-1. Ο Γιαμάλ και ο Όλμο είχαν απαντήσει στο γκολ του Κόλο Μουανί.

Παρά το γεγονός, πως οι δύο ομάδες, έχουν συναντηθεί 38 φορές (18 νίκες οι Ισπανοί, 13 οι Γάλλοι και 7 ισοπαλίες), μόνο ένα ματς έχει γίνει για την τελική φάση Μουντιάλ.

Το 2006, η Ισπανία είχε προηγηθεί αλλά η Γαλλία με Ριμπερί, Βιεϊρά και Ζιντάν είχε νικήσει 3-1 και είχε προκριθεί στα προημιτελικά.

Advertisement