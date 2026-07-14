Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατοντάδες τουρίστες εγκατέλειψαν παραλίες στη Χώρα των Βάσκων όταν εμφανίστηκε ένα εντυπωσιακό σύννεφο, προκαλώντας συνθήκες πανικού στους λουόμενους.

Το μετεωρολογικό φαινόμενο galerne έφερε ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους και απότομη πτώση της θερμοκρασίας κατά δεκαπέντε βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι επισκέπτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν βιαστικά από τις ακτές του Αντάι και του Μπιαρίτζ, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν ομπρέλες και προσωπικά αντικείμενα.

Το φαινόμενο προκαλείται από τη σύγκρουση ψυχρών αέριων μαζών του Βισκαϊκού Κόλπου με την υπερθερμασμένη ξηρά, δημιουργώντας βίαιες ριπές ανέμου.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα εντυπωσιακό τείχος υγρασίας που εμφανίζεται αιφνιδιαστικά, μετατρέποντας τη ζέστη σε δροσερό και υγρό αέρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε παραλία της Γαλλίας, όταν ένα εντυπωσιακό «σύννεφο-τσουνάμι» εμφανίστηκε ξαφνικά πάνω από την ακτή, αναγκάζοντας εκατοντάδες τουρίστες να εγκαταλείψουν άρον-άρον την παραλία.

Βίντεο από την παραλία του Αντάι καταγράφει τους λουόμενους να απομακρύνονται βιαστικά, καθώς εκδηλώθηκε το φαινόμενο galerne, ένα έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο που συνοδεύεται από απότομη πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους.

Advertisement

Advertisement

Στα πλάνα διακρίνονται οι επισκέπτες στις ακτές της Χώρας των Βάσκων να μαζεύουν γρήγορα τις πετσέτες, τα φουσκωτά και τα υπόλοιπα προσωπικά τους αντικείμενα, αναζητώντας ασφαλές σημείο για να προστατευτούν.

«Ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Ξαφνικά ο αέρας δυνάμωσε, ο κόσμος σηκώθηκε και άρχισε να φεύγει, ενώ ο ουρανός σκοτείνιασε. Είχαμε λιακάδα, αλλά μέσα σε μια στιγμή συννέφιασε και καλύφθηκε από ομίχλη», ανέφερε μία γυναίκα στο Franceinfo.

Αντίστοιχα, ένας άνδρας περιέγραψε την εμπειρία λέγοντας: «Ήταν εντυπωσιακό, αλλά και πολύ ανησυχητικό. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη galerne στην παραλία, όμως η ένταση αυτού του φαινομένου δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχαμε ζήσει μέχρι σήμερα».

Οι λουόμενοι, οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή απολάμβαναν θερμοκρασίες που έφταναν τους 38 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, βρέθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά αντιμέτωποι με θυελλώδεις ανέμους που παρέσυραν ομπρέλες, σύννεφα άμμου που περιόρισαν αισθητά την ορατότητα και μια θεαματική πτώση της θερμοκρασίας κατά 15 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μόλις έξι λεπτά.

🔴 INFO – #Météo : Hier, une spectaculaire #galerne (Vent froid) a balayé la grande plage d'#Hendaye en quelques instants, provoquant une chute de température de plus de 15 °C. 🇫🇷🌬️🌡️ pic.twitter.com/2KTm62zX2C Advertisement July 13, 2026

Το ίδιο φαινόμενο εκδηλώθηκε και στο Μπιαρίτζ, όπου λίγο νωρίτερα είχε καταγραφεί νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 42,9 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά ένας ισχυρός δυτικός άνεμος προκάλεσε κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία υποχώρησε στους 23 βαθμούς Κελσίου.

Οι galernes είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο των ακτών της Χώρας των Βάσκων και εμφανίζονται όταν ψυχρές αέριες μάζες από τον Βισκαϊκό Κόλπο κινούνται πάνω από την ιδιαίτερα θερμή ξηρά. Η σύγκρουση αυτή δημιουργεί βίαιες ριπές ανέμου που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 95 χιλιόμετρα την ώρα.

Moment freak wall of cloud slams into French beach with howling gale https://t.co/iXf71C37mF via @DailyMail Advertisement July 14, 2026

Ο μετεωρολόγος της Météo-France, Σεμπαστιάν Λεάς, περιέγραψε στην εφημερίδα 20 Minutes τη μοναδικότητα του φαινομένου. «Πρόκειται για ένα πραγματικά καθηλωτικό φαινόμενο, το έχω ζήσει και ο ίδιος», ανέφερε, εξηγώντας ότι «βλέπεις ένα τείχος υγρασίας να πλησιάζει από την ανοιχτή θάλασσα. Μπορεί να γίνει ορατό περίπου δέκα λεπτά πριν από την εκδήλωση της καταιγίδας, αλλά όχι μία ώρα νωρίτερα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στο Αντάι η θερμοκρασία είχε φτάσει περίπου τους 39 βαθμούς Κελσίου, όταν ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση προς τη θάλασσα, μεταφέροντας πολύ ψυχρότερες και πιο υγρές αέριες μάζες. Ως αποτέλεσμα, η ξηρή και έντονη ζέστη μετατράπηκε σχεδόν ακαριαία σε δροσερό και υγρό αέρα.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Advertisement