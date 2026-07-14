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Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων, καθώς εντοπίστηκαν δέκα διαφορετικά σημεία έναρξης της φωτιάς μέσα σε ακτίνα χιλίων μέτρων.

Περισσότεροι από 850 πυροσβέστες και εναέρια μέσα επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις οδικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Το δάσος, που αποτελεί προστατευόμενο απόθεμα της UNESCO, έχασε το 10% της έκτασής του εν μέσω ενός σφοδρού κύματος καύσωνα στη Γαλλία.

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Μεγάλες καταστροφές υπέστη το ιστορικό δάσος του Φονταινεμπλώ, περίπου 60-70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού καθώς φωτιά που ξέσπασε έκανε στάχτη πάνω από 19.000 στρέμματα δασικής έκτασης με αποτέλεσμα περίπου 1.000 άνθρωποι να εκκενώσουν στις γύρω περιοχές και τα γραφικά χωριά. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής, ο «πνεύμονας πρασίνου» που βρίσκεται κοντά στη γαλλική πρωτεύουσα έχασε περίπου 10% της συνολικής του έκτασης.

Τεράστια πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό

Το δάσος, το οποίο αποτελεί προστατευόμενο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, παραδόθηκε στις φλόγες εν μέσω ενός σφοδρού κύματος καύσωνα που έπληξε πολλές χώρες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, αναγάζοντας τις αστυνομικές αρχές να προχωρήσουν στη σύλληψη δύο υπόπτων.

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Η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες κατά τη διάρκεια ενός πολυσύχναστου εορταστικού τριημέρου (λόγω της εθνικής επετείου της 14ης Ιουλίου), κλείνοντας τμήματα του αυτοκινητοδρόμου A6 και προκαλώντας καθυστερήσεις στα τρένα υψηλής ταχύτητας (TGV).

FEUX DE FORÊT : L'incendie en forêt de #Fontainebleau a désormais brûlé plus de 1000 hectares, soit près de 5% du massif forestier. De nouveaux départs de feu sont signalés dans la forêt. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. L'A6 reste fermée pour une durée… pic.twitter.com/j2rMteivuY July 13, 2026

Για πρώτη φορά στα χρονικά επιστρατεύτηκαν πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair (συνολικά 4 αεροσκάφη), καθώς και 2 αεροσκάφη τύπου Dash και 3 ελικόπτερα, για την κατάσβεση φωτιάς στην περιοχή της πρωτεύουσας. Τα Canadair πραγματοποίησαν δεκάδες ρίψεις, αντλώντας νερό απευθείας από τον ποταμό Σηκουάνα.

Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 850 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στο έδαφος, έχοντας τη συγκινητική υποστήριξη των ντόπιων αγροτών που βοηθούν με τρακτέρ και δεξαμενές νερού. Αν και η φωτιά είχε σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, οι ριπές ανέμου δυσκόλεψαν το έργο, ανέφεραν οι αρχές.



Οι πυρκαγιές αυτού του μεγέθους είναι εξαιρετικά σπάνιες για το βόρειο τμήμα της Γαλλίας, το οποίο παραδοσιακά είναι πολύ πιο δροσερό και υγρό από τον ευάλωτο Νότο. Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς η Γαλλία βιώνει πλέον το τρίτο κύμα καύσωνα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.

Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Το δάσος του Φονταινεμπλώ, που κάποτε αποτελούσε βασιλικό καταφύγιο κυνηγιού, χρησιμοποιείται ήδη από τους ειδικούς ως «ζωντανό εργαστήριο» για τη μελέτη της προσαρμογής των δέντρων στην κλιματική κρίση. Η εμφάνιση τόσο μεγάλων πυρκαγιών τόσο βόρεια επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τις προβλέψεις τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι οι συνθήκες της πυρκαγιάς ήταν ύποπτες: «Υπήρχαν περίπου δέκα σημεία όπου η φωτιά ξεκίνησε σε ακτίνα 1.000 μέτρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να ξεκίνησε σκόπιμα». Ο Νούνιες δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι δύο άτομα που θεωρούνται ύποπτα για σχέση με την πυρκαγιά στο Φονταινεμπλό συνελήφθησαν. Οι γαλλικές αρχές αναφέρουν ότι περίπου 320.000 στρέμματα– περίπου το μέγεθος του Ορλάντο της Φλόριντα – έχουν καεί μέχρι στιγμής φέτος, περισσότερα από ό,τι σε ολόκληρο το 2025.

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Περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένης της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού, τέθηκαν υπό κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα τη Δευτέρα.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Ένα νέο κύμα καύσωνα, που αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα, πρόκειται να πλήξει τη γειτονική Ιταλία, φέρνοντας υψηλή υγρασία και τροπικές νύχτες, σύμφωνα με μετεωρολόγους. Τα θερμόμετρα στις ενδοχώρα της Σαρδηνίας θα μπορούσαν να φτάσουν τους 42-43 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη.

Πηγή: France24, TF1 INFO

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