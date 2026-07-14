Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Εμανουέλ Μακρόν προεδρεύει σήμερα για τελευταία φορά της στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου, η οποία τιμά την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της.

Η φετινή εκδήλωση περιλαμβάνει τη συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτικών και εκατοντάδων μέσων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική αυτονομία της χώρας και τον επανεξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες παρακολουθούν την παρέλαση, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ετοιμότητας για την υπεράσπιση της ελευθερίας και του δικαίου απέναντι στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Η γαλλική προεδρία επιδιώκει να αναδείξει την αύξηση της αμυντικής ισχύος, με τον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων να έχει διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Μακρόν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης της 14ης Ιουλίου, στην εθνική εορτή της Γαλλίας, η οποία φέτος θα είναι «μαζική» και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι.

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σχεδόν 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα: ποτέ τόσοι στρατιωτικοί δεν είχαν παρελάσει στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση», σύμφωνα με το Ελιζέ, το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Advertisement

Advertisement

Reuters

Την επομένη μιας νέας συνόδου κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα των 37 χωρών του «συνασπισμού των προθύμων» για την Ουκρανία, η Γαλλία τιμά σήμερα τα αποσπάσματα καθεμιάς από τις χώρες αυτές -θα παρελάσουν συνολικά 500 στρατιωτικοί-, ενώ θα ακολουθήσουν πίσω τους 25 ουκρανοί στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της», την ώρα που η Ρωσία απειλεί την ασφάλεια της ηπείρου και οι Ηνωμένες Πολτείες του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούνται απρόβλεπτες.

Η ευρωπαϊκή ηγεσία ενωμένη στο Παρίσι

Ο συνασπισμός αυτός, που σχηματίσθηκε αρχικά από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελείται κυρίως από Ευρωπαίους, δεσμεύθηκε να υποστηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με την αποστολή στρατιωτών στο πεδίο μόλις συναφθεί μια κατάπαυση του πυρός, ώστε να αποτραπεί η Ρωσία από οποιαδήποτε νέα επίθεση. «Ένας συνασπισμός πεφωτισμένων και πολεμοχαρών», αντέδρασε χθες, Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, πρόκειται να παρακολουθήσουν την παρέλαση.

Reuters

Η τελευταία παρέλαση του Μακρόν με συμβολικό χαρακτήρα

«Το μήνυμα που στέλνουμε στον κόσμο είναι το ακόλουθο: ναι, η ειρήνη είναι σκοπός μας, ναι, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο. Και, ναι, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για να τα υπερασπισθούμε και με τίμημα το αίμα, αν χρειαστεί», δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παραδοσιακή ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις την παραμονή της εθνικής γιορτής.

Την παρέλαση θα ανοίξει το επίσημο ακροβατικό αεροπορικό σμήνος επιδείξεων ακριβείας της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας «Περίπολος της Γαλλίας» (Patrouille de France) και θα ακολουθήσουν δύο γαλλικά Mirage 2000, που θα έχουν ουκρανούς συγκυβερνήτες εκπαιδευμένους στη Γαλλία. Θα συμμετάσχουν επίσης αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών.

Advertisement

Για την τελευταία παρέλασή του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε προσκαλέσει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώτη του, το 2017, θέλει επίσης να δείξει την αύξηση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων υπό την προεδρία του, στη διάρκεια της οποίας ο αμυντικός προϋπολογισμός θα έχει διπλασιασθεί.

«Η δέσμευση εκπληρώθηκε, τα γεγονότα είναι εδώ και η ιστορία θα κρίνει», δήλωσε χθες.

Ο νόμος στρατιωτικού προγραμματισμού, η επικαιροποίηση του οποίου εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο την 1η Ιουλίου, προβλέπει 436 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2024-2030, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια περισσότερα απ’ ό,τι η εκδοχή του που είχε υιοθετηθεί το 2023.

Advertisement

🇫🇷 @Paris, 13 juillet 2026 : on dit toujours qu'il faut finir en beauté… 🎆✨



🌐 They say you should always end on a high note… 🎆✨ pic.twitter.com/klJs5GjxMH — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) July 13, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Advertisement