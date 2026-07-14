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Το στάδιο διαθέτει τεχνολογικά προηγμένες υποδομές, συμπεριλαμβανομένης μιας αναδιπλούμενης οροφής και μιας από τις μεγαλύτερες κρεμαστές γιγαντοοθόνες υψηλής ευκρίνειας παγκοσμίως.

Η εγκατάσταση έχει φιλοξενήσει πλήθος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων από το 2009, όταν ξεκίνησε η λειτουργία της με κόστος κατασκευής άνω του 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Για τη συντήρηση του αγωνιστικού χώρου χρησιμοποιείται ειδικό γρασίδι που καλλιεργήθηκε στο Κολοράντο, το οποίο υποστηρίζεται από λάμπες θέρμανσης λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του εσωτερικού χώρου.

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Το στάδιο δισεκατομμυρίων AT&T έχει μετατραπεί από έδρα των Dallas Cowboys στο NFL στην απόλυτη ποδοσφαιρική βιτρίνα του Μουντιάλ 2026.

Το AT&T Stadium του Άρλινγκτον, στην ευρύτερη περιοχή του Ντάλας του Τέξας που θα φιλοξενήσει τον 1ο σπουδαίο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, Γαλλία – Ισπανία, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και τεχνολογικά προηγμένα στάδια στον κόσμο, ενώ είναι και η έδρα των θρυλικών Dallas Cowboys, της πιο εμπορικής και αναγνωρίσιμης ομάδας του NFL.

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Από το 2009, όταν άνοιξε τις πύλες του, έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, φιλοξενώντας τελικούς NFL, μεγάλους αγώνες πυγμαχίας, συναυλίες κορυφαίων καλλιτεχνών και διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η FIFA του ανέθεσε συνολικά εννέα αγώνες – τους περισσότερους από κάθε άλλο γήπεδο της διοργάνωσης – με κορυφαία στιγμή τον μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.

Ένα στάδιο γεμάτο εκπλήξεις στο Μουντιάλ 2026

Οι Dallas Cowboys είναι ένας συλλόγος που έχει δημιουργήσει μια τεράστια αθλητική και επιχειρηματική αυτοκρατορία. Οι Cowboys αγωνίζονται εκεί από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του γηπέδου, μετατρέποντας κάθε εντός έδρας παιχνίδι σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα που συνδυάζει αθλητισμό, μουσική, ψυχαγωγία και τεχνολογία. Το AT&T Stadium δεν είναι απλώς ένα γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά το σύμβολο ενός ολόκληρου αθλητικού brand που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Έχει φιλοξενήσει Super Bowl, τελικούς κολεγιακού ποδοσφαίρου, αγώνες Gold Cup, παγκόσμιους αγώνες πυγμαχίας και μερικές από τις μεγαλύτερες συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει και αναδιπλούμενη οροφή, η οποία αυτές τις ημέρες είναι μόνιμα κλειστή, εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών που πλήττουν το Ντάλας, με καταιγίδες, θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών Κελσίου και υγρασία που πλησιάζει το 80%.

AT&T Stadium: A Masterclass in American Engineering, Planning, and Strategy



In the heart of Arlington, Texas, AT&T Stadium stands as a shining example of American ingenuity hosting the France vs Spain World Cup 2026 semifinal.



What was once an NFL fortress has been masterfully… https://t.co/Vh8ECe9RYq pic.twitter.com/0hXoZq6GTa — 𝕽𝖎𝖓𝖈𝖔𝖑 (@RincolFi) July 13, 2026

Τα «μυστικά» στο εσωτερικό του AT&T Stadium

Στο κέντρο του σταδίου βρίσκεται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς, αλλά και μεγαλύτερους πίνακες σκορ στον κόσμο, ο οποίος έχει μήκος 49 μέτρα, ύψος 22 και βάρος περίπου 544 τόνους. Επιπλεόν, καθώς το τυπικό γρασίδι του Τέξας δεν αναπτύσσεται καλά σε εσωτερικούς χώρους λόγω έλλειψης φυσικού φωτός και θερμοκρασιών, «χρησιμοποιείται ένα γρασίδι για δροσερό καιρό (μπλουγκράς και σίκαλη του Κεντάκι) που καλλιεργήθηκε στο Κολοράντο και στάλθηκε στο Ντάλας», αποκαλύπτει ο Κρεγκ.

Με κόστος κατασκευής που ξεπέρασε τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, το στάδιο διαθέτει αναδιπλούμενη οροφή τελευταίας τεχνολογίας, τεράστιες γυάλινες επιφάνειες που ανοίγουν στις δύο άκρες του και έναν από τους μεγαλύτερους εσωτερικούς χώρους χωρίς κολόνες παγκοσμίως, ενώ το γρασίδι λαμβάνει στήριξη από λάμπες θέρμανσης που βοηθούν στην ανάπτυξη και τη συντήρησή του, δίνοντάς του μια ροζ εμφάνιση όταν αντανακλάται στο γήπεδο.

Παράλληλα, το θρυλικό AT& Stadium φιλοξενεί τη διάσημη κρεμαστή γιγαντοοθόνη υψηλής ευκρίνειας, η οποία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αθλητική εγκατάσταση, προσφέροντας μοναδική εμπειρία θέασης σε κάθε σημείο του γηπέδου.