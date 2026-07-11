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Ο Φαμπιάν Ρουίθ άνοιξε το σκορ για τους Ισπανούς στο 30ο λεπτό μετά από απόκρουση του Κουρτουά.

Το Βέλγιο ισοφάρισε προσωρινά με κεφαλιά του Ντε Κετελάρε στο 41ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Καστάν.

Ο Μικέλ Μερίνο σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 88ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος λάθος του τερματοφύλακα Λάμενς.

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Με «χρυσή» αλλαγή τον Μικέλ Μερίνο, η Ισπανία λύγισε με 2-1 το αξιόμαχο Βέλγιο στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως συνάντησε μεγάλη αντίσταση από τους Βέλγους. Τελικά, ο Μερίνο εμφανίστηκε ξανά την κατάλληλη στιγμή, σκοράροντας στο 88ο λεπτό και χαρίζοντας τη νίκη στη «Ρόχα», όπως είχε κάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία.

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Το παιχνίδι:

Η Ισπανία μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, έχοντας από τα πρώτα λεπτά την κατοχή της μπάλας. Από την άλλη, το Βέλγιο επέλεξε να δώσει έμφαση στην αμυντική του λειτουργία, αναζητώντας ευκαιρίες για να χτυπήσει στην αντεπίθεση. Οι πρώτες προσπάθειες της «Ρόχα» δεν βρήκαν στόχο, καθώς σταματούσαν πάνω στην καλά οργανωμένη βελγική άμυνα.

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία ήρθε στο 21ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ επιχείρησε αριστερό πλασέ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Εννέα λεπτά αργότερα, οι Ίβηρες άνοιξαν το σκορ. Ο Γιαμάλ συνεργάστηκε με τον Πόρο από τα δεξιά, ο τελευταίος γύρισε την μπάλα στον Όλμο, του οποίου το σουτ απέκρουσε ο Κουρτουά. Ωστόσο, ο Φαμπιάν Ρουίθ ακολούθησε τη φάση και στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το προβάδισμα, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, κυκλοφορώντας την μπάλα με άνεση. Ο Γιαμάλ συνέχισε να αποτελεί τον κύριο εκφραστή των επιθετικών προσπαθειών, απειλώντας εκ νέου στο 35′ και στο 40′. Παρ’ όλα αυτά, λίγο πριν από την ανάπαυλα το Βέλγιο έφερε το παιχνίδι στα ίσα, παρά την εικόνα του αγώνα.

Στο 41ο λεπτό, οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέπτυξαν υπομονετικά την επίθεσή τους, με τον Καστάν να γεμίζει στην περιοχή και τον Ντε Κετελάρε να νικά με κεφαλιά τον Κουμπαρσί, διαμορφώνοντας το 1-1.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πιο ισορροπημένα και μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο ρυθμός ανέβηκε αισθητά, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν διαδοχικές ευκαιρίες. Στο 55′ ο Ντε Κάιπερ ολοκλήρωσε όμορφη συνεργασία των Βέλγων από τα αριστερά, όμως η προσπάθειά του κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Έξι λεπτά αργότερα ο Γιαμάλ απείλησε ξανά, ενώ αμέσως μετά ο Ντε Μπρόινε δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Σιμόν.

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Στο 62ο λεπτό, ο Γιαμάλ βρήκε τον Ογιαρθάμπαλ στη δεξιά πλευρά της περιοχής, όμως ο επιθετικός της Ισπανίας είδε τον Κουρτουά να αποκρούει το δυνατό σουτ του σε κόρνερ. Οι Βέλγοι οπισθοχώρησαν, προσπαθώντας να διαφυλάξουν την ισοπαλία, ενώ η «Ρόχα» πίεζε ολοένα και περισσότερο αναζητώντας το δεύτερο γκολ. Λίγο αργότερα, οι Βέλγοι δέχθηκαν νέο πλήγμα, καθώς ο Κουρτουά αποχώρησε τραυματίας.

Η λύτρωση για τους Ισπανούς ήρθε στο 88ο λεπτό. Ο Κουμπαρσί δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, ο νεοεισελθών Λάμενς δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και ο Μερίνο εκμεταλλεύτηκε το λάθος, σκοράροντας από κοντά για το τελικό 2-1.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ

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Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ρασκέν, Ντε Μπρόινε, Φανάκεν, Ντοκού, Τροσάρ, Ντε Κέτελαρε