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Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σαρλ Ντε Κετελάρε, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα και έδωσε μία ασίστ στον Βανάκεν.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ρομέλου Λουκάκου στις καθυστερήσεις, ενώ το μοναδικό γκολ των Αμερικανών πέτυχε ο Τίλμαν.

Η συμμετοχή του Φόλαριν Μπάλογκαν στην ενδεκάδα των ΗΠΑ προκάλεσε έντονο παρασκήνιο, καθώς η ποινή του ανεστάλη μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη FIFA.

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Το Βέλγιο δεν μπήκε απλώς στους προημιτελικούς. Μπήκε με θόρυβο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» νίκησαν 4-1 τις ΗΠΑ, μέσα σε ένα παιχνίδι που είχε φορτωθεί πριν από τη σέντρα με την υπόθεση Μπάλογκαν, τις αποφάσεις της FIFA και το παρασκήνιο που έφτασε μέχρι τον Τζάνι Ινφαντίνο και τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο γήπεδο, όμως, η απάντηση δόθηκε από τους Βέλγους και κυρίως από τον Σαρλ Ντε Κετελάρε.

Ο άσος του Βελγίου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Σκόραρε στο 9ο λεπτό για το 0-1, ξαναχτύπησε στο 33’ για το 1-2 και στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε την ασίστ στον Βανάκεν για το 1-3. Το τελικό 1-4 διαμόρφωσε ο Ρομέλου Λουκάκου στις καθυστερήσεις, βάζοντας την προσωπική του υπογραφή σε μια βραδιά βελγικής κυριαρχίας.

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Οι ΗΠΑ είχαν καταφέρει να ισοφαρίσουν προσωρινά στο 31’ με εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν, σε φάση όπου η μπάλα βρήκε και στον Βανάκεν αλλάζοντας πορεία. Η χαρά τους κράτησε ελάχιστα. Δύο λεπτά αργότερα ο Τροσάρ σέντραρε υποδειγματικά και ο Ντε Κετελάρε με κεφαλιά έβαλε ξανά μπροστά το Βέλγιο.

Το καθοριστικό χτύπημα ήρθε στο 57’. Ο τερματοφύλακας των ΗΠΑ, Ματ Φριζ, βγήκε μακριά από την περιοχή του, ο Ντε Κετελάρε του έκλεψε την μπάλα και ο Βανάκεν έκανε το 1-3. Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Αμερικανοί πίεσαν περισσότερο με την καρδιά παρά με το μυαλό. Ο Κουρτουά χρειάστηκε να επέμβει σε προσπάθεια του Μπάλογκαν στο 82’, αλλά το παιχνίδι είχε ήδη γείρει οριστικά προς την πλευρά του Βελγίου.

Η πρόκριση αυτή έχει και ιδιαίτερο βάρος. Είναι η τέταρτη φορά που το Βέλγιο φτάνει σε προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επόμενος αντίπαλος, η Ισπανία, στις 10 Ιουλίου, σε ματς που αναμένεται πολύ πιο απαιτητικό.

Το παρασκήνιο Μπάλογκαν

Πριν από το παιχνίδι είχε προηγηθεί η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν. Ο επιθετικός των ΗΠΑ είχε αποβληθεί στον προηγούμενο αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και αρχικά κινδύνευε να χάσει το νοκ άουτ με το Βέλγιο. Με την παρέμβαση Τραμπ στη FIFA , η ποινή του ανεστάλη προκαλώντας σάλο και η προσφυγή του Βελγίου απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει κανονικά στην ενδεκάδα των Αμερικανών. (Reuters)

Συνθέσεις

ΗΠΑ: Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (90+2’ Άρφστεν), ΜακΚένι, Άνταμς (72’ Πέπι), Τίλμαν, Ντεστ (46’ Ρέινα), Πούλισικ (59’ Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90+2’ Ράιτ).

Βέλγιο: Κουρτουά, Καστάνιε, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Ονάνα, Ράσκιν (89’ Βίτσελ), Λουκεμπάκιο (67’ Ντοκού), Τίλεμανς, Τροσάρ (89’ Σαλεμάκερς), Ντε Κετελάρε (67’ Λουκάκου).