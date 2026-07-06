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Η FIFA ανέστειλε την κόκκινη κάρτα του παίκτη μετά από παρέμβαση, προκαλώντας την έντονη και δικαιολογημένη αντίδραση της βελγικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Η βελγική ομοσπονδία αμφισβητεί τη συμμετοχή του αθλητή, καθώς η FIFA αρνείται να παρέχει επίσημες εξηγήσεις ή τεκμηρίωση για τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η FIFA χαρακτήρισε αυθαίρετα ως έφεση το αίτημα των Βέλγων για ενημέρωση, οδηγώντας την υπόθεση σε άμεση απόρριψη χωρίς την παροχή στοιχείων.

Η βελγική πλευρά δηλώνει βαθιά ανήσυχη για την τήρηση των αρχών του θεμιτού ανταγωνισμού και συνεχίζει τις ενέργειες για την υπεράσπιση των θέσεών της.

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Το Βέλγιο αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ την Τρίτη 7 Ιουλίου στις 03:00, στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 και η αναστολή της ποινής του Φολαρίν Μπαλογκάν έχει επισκιάσει πλήρως την αναμέτρηση.

Ο Μπαλογκάν δέχτηκε κόκκινη κάρτα με τη Βοσνία, όμως η FIFA μετά από παρέμβαση του Τραμπ αποφάσισε την αναστολή της ποινής για να προκαλέσει σάλο και προφανώς την εξοργισμένη αντίδραση του Βελγίου.

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«Η Ομοσπονδία του Βελγίου δεν έχει λάβει καμία απόφαση ή εξήγηση από τη FIFA σχετικά με αυτό το θέμα. Επομένως, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αμφισβητήσει τη διαθεσιμότητα του παίκτη από τον αγώνα», έγραψαν στην ανακοίνωσή τους.

Οι Βέλγοι εξηγούν ότι δεν προχώρησαν σε έφεση, αλλά ότι ζήτησαν εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA, τις οποίες η Παγκόσμια Συνομοσπονδία αρνήθηκε να δώσει.

Η νέα ανακοίνωση των Βέλγων

«Σε συνέχεια της προηγούμενης δήλωσής της, η RBFA επιθυμεί η FIFA να εξηγήσει δημόσια τα γεγονότα των τελευταίων ωρών. Αφού έμαθε μέσω των ΜΜΕ για την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη αποβολή του παίκτη Μπάλογκαν, η RBFA έστειλε επιστολή στη FIFA ζητώντας αντίγραφο της απόφασης, μια εξήγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και παρουσιάζοντας τη θέση της σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ως μοναδική της απάντηση, η FIFA έστειλε επιστολή στην RBFA δηλώνοντας ότι θεωρούσε την εν λόγω αλληλογραφία ως έφεση, ότι είχε διοριστεί δικαστής και ότι η RBFA είχε μόνο λίγες ώρες για να ολοκληρώσει την έφεση. Η FIFA δεν παρείχε καμία πληροφορία. Για να είναι παραδεκτή μια έφεση, οι ίδιοι οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν ότι η αιτιολογημένη απόφαση πρέπει πρώτα να έχει κοινοποιηθεί στον εκκαλούντα.

Ενώ η RBFA απλώς αναζητούσε νόμιμες εξηγήσεις, η ίδια η FIFA δημιούργησε μια έφεση και αμέσως διασφάλισε ότι θα κηρυχθεί απαράδεκτη. Όλα αυτά συνέβησαν ενώ η FIFA αρνήθηκε ταυτόχρονα να απαντήσει στα νόμιμα αιτήματα της RBFA. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συντονιστικής συνάντησης του αγώνα, η FIFA αφαίρεσε σκόπιμα από την παρουσίασή της το τμήμα που αφορούσε την αυτόματη αποβολή παικτών. Αυτό το θέμα, ωστόσο, είχε αποτελέσει μέρος όλων αυτών των συναντήσεων πριν από κάθε έναν από τους προηγούμενους τέσσερις αγώνες.

Η RBFA ρώτησε τη FIFA, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, σχετικά με τους λόγους αυτής της αλλαγής, αλλά για άλλη μια φορά δεν έλαβε απάντηση. Για να είμαστε σαφείς, μέχρι στιγμής, η RBFA δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση ή εξήγηση από τη FIFA σχετικά με αυτό το θέμα. Ως εκ τούτου, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αμφισβητήσει την επιλεξιμότητα του παίκτη για τον επερχόμενο αγώνα.

Ανεξάρτητα από την αθλητική έκβαση αυτού του αγώνα, η RBFA ανησυχεί βαθιά για την πορεία των γεγονότων και θα συνεχίσει να αγωνίζεται τις επόμενες ώρες, ημέρες και μήνες για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της ηθικής, του θεμιτού ανταγωνισμού και των συμφερόντων του ποδοσφαίρου στο σύνολό του».