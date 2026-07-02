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Ο Φολαρίν Μπαλογκάν άνοιξε το σκορ στο 45ο λεπτό, ενώ ο Μαλίκ Τίλμαν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η αμερικανική ομάδα αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 64ο λεπτό λόγω της αποβολής του Μπαλογκάν, ο οποίος θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα με το Βέλγιο.

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Επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους σε σχέση με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι ΗΠΑ επιβλήθηκαν με 2-0 παρότι αγωνίστηκαν από το 64΄ χωρίς τον Φαλορίν Μπαλογκάν, τον οποίο, λόγω της αποβολής του, θα στερηθούν από τη σπουδαία αναμέτρηση με το Βέλγιο στους “16” του Μουντιάλ 2026.

Οι ΗΠΑ είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρότι αγχώθηκαν από την αποβολή του Φολαρίν Μπαλογκάν στο 64ο λεπτό, έφτασαν στη νίκη-πρόκριση με 2-0 σε βάρος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στο San Fransisco Bay Area Stadium. Στη φάση των “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, θα δώσουν μια μεγάλη “μάχη” με το Βέλγιο, χωρίς, βέβαια, ένα από τα μεγάλα αστέρια τους.

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Οι “οικοδεσπότες” πήραν την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα και κυκλοφορούσαν ωραία την μπάλα, όμως οι αντίπαλοί τους ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τις πρώτες ευκαιρίες. Στο 10ο λεπτό ο Τζέκο δημιούργησε όμορφα για τον Ντεμίροβιτς, το σουτ του οποίου απέκρουσε ο Φριζ. Το κόρενρ που προέκυψε εκτελέστηκε απευθείας από τον Αλαϊμπέγκοβιτς και ήταν τρομερά επικίνδυνο, με τον Αμερικανό γκολκίπερ να αντιλαμβάνεται τη φάση και να αντιδρά σωστά για να σώσει την εστία του.

Η πρώτη καλή στιγμή των ΗΠΑ ήρθε στο 15΄ με το άστοχο τελείωμα του Μπαλογκάν μέσα από την περιοχή, ενώ στο 18΄ ο Ρόμπινσον πήρε κεφαλιά ύστερα από “καραμπόλα” με τον Βασίλι, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά. Στο 31΄ ο Μπαλογκάν σκόραρε με ωραία ενέργεια, όμως οι πανηγυρισμοί διακόπηκαν από την υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ.

Τελικά, ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο κατόρθωσε να ανοίξει το σκορ, σε ένα γκολ με αρκετή δόση τύχης, τόσο στον τρόπο με τον οποίο η μπάλα έφτασε σε αυτόν, όσο και στο πώς πέρασε από τον Βασίλι για να καταλήξει στα δίχτυα.

Το τέρμα αυτό απελευθέρωσε εμφανώς τους παίκτες του Ποκετίνο και ο επιθετικός της Μονακό έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο προσωπικό του, με το τελείωμά του έπειτα από την κεφαλιά-πάσα του Πούλισικ να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Τα πρώτα σχεδόν 20 λεπτά του δευτέρου μέρους κύλησαν σε πολύ αργό ρυθμό, με του Βόσνιους να παίρνουν λίγο περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους, κυρίως βέβαια στο δικό τους μισό. Η ηρεμία διαταράχθηκε στο 64΄, όταν και άλλαξαν οι ισορροπίες της αναμέτρησης, καθώς ο Φολαρίν Μπαλογκάν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Μουχαρέμοβιτς.

Στο 79ο λεπτό οι Αμερικανοί είδαν δεύτερο γκολ τους να ακυρώνεται για οφσάιντ, αυτήν τη φορά από τον Πούλισικ. Τελικά, βρήκα στο πρόσωπο του Μαλίκ Τίλμαν τον άνθρωπο που έδιωξε το άγχος από τις πλάτες τους, αφού ο μέσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 82ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

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ΓΚΟΛ: 45΄ Μπαλογκάν, 82΄ Τίλμαν / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: – / 80΄ Μπάρμπαρεζ (εκτός γηπέδου), Ρέντελιτς

ΚΟΚΚΙΝΗ: 64΄ Μπαλογκάν / –

ΔΟΚΑΡΙ: 45+8΄ Μπαλογκάν / –

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον, Ντεστ, Άνταμς, Τίλμαν, ΜακΚένι, Πούλισικ, Μπαλογκάν.

Βοσνία (Σέργκεϊ Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Μουχαρέμοβιτς, Ντέντιτς, Ράντελιτς, Κάτιτς, Κολάσινατς, Γκίγκοβιτς, Σούνγιτς, Ντεμίροβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο

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