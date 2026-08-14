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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς η διοίκηση των «ερυθρόλευκων» αποφάσισε να συνεχίσει μαζί με τον Βάσκο τεχνικό, παρά τον αποκλεισμό από τα playoffs του Champions League, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πηγές.

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Το μέλλον του Μεντιλίμπαρ βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες, μετά την απογοητευτική ευρωπαϊκή πορεία και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η διοίκηση του Ολυμπιακού εξέτασε όλα τα δεδομένα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον προπονητή να έχουν κρίσιμη συνάντηση στον Πειραιά.

Τελικά, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, έχοντας ως βασικό στόχο να οδηγήσουν ξανά τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση τίτλων και να παρουσιάσουν μια σαφώς πιο ανταγωνιστική ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης, με τον Μαρινάκη και τον Μεντιλίμπαρ να συζητούν για την επόμενη ημέρα της ομάδας και τις κινήσεις που απαιτούνται προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι» να επιστρέψουν στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Μεντιλίμπαρ είχε βρεθεί κανονικά το πρωί στο Ρέντη για την προπόνηση και είχε ζητήσει από τους παίκτες του να είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα με τον Ατρόμητο. Λίγες ώρες αργότερα ξεκαθάρισε και το δικό του μέλλον.

Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024, παραμένει έτσι στην τεχνική ηγεσία και καλείται πλέον να οδηγήσει την ομάδα στην επίτευξη των στόχων της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η απόφαση αυτή κλείνει, τουλάχιστον για την ώρα, το θέμα που είχε ανοίξει μετά τον αποκλεισμό από το Champions League και επιτρέπει στον Ολυμπιακό να επικεντρωθεί άμεσα στην ενίσχυση της ομάδας και στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.