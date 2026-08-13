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Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και τυπικά πλέον ο Εμπαγιέ Εντιαγέ, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σενεγαλέζου φόργουορντ από τη Βιλερμπάν, με τον παίκτη να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προσθήκη του Εμπαγιέ Εντιαγέ στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον 27χρονο φόργουορντ, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

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Έτσι, οι Πειραιώτες πρόσθεσαν το κομμάτι που έλειπε από το “παζλ”, αφού είχαν ανάγκη για την απόκτηση ενός παίκτη στο “4”, μετά τη φυγή του Άλεκ Πίτερς. Ο εκλεκτός των Πειραιωτών, Εμπαγιέ Εντιαγέ, είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν, όμως τα προβλήματα που προέκυψαν στη γαλλική ομάδα, τον έφεραν στην πόρτα της εξόδου και ο Ολυμπιακός τον έκανε δικό του, πληρώνοντας ένα ποσό λίγο κάτω από μισό εκατομμύριο στη γαλλική ομάδα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

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Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Φόργουορντ

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Προηγούμενες ομάδες

JL Bourg (2017–2020)

ADA Blois Basket (2020–2023)

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ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα».

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