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Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός συνέχειας από τη Ναϊμέγκεν, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στην παράταση στην Ολλανδία, παρότι αγωνιζόταν με 10 παίκτες. Οι Πειραιώτες, ωστόσο, είχαν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη League Phase του Europa League και πλέον στρέφουν οριστικά το βλέμμα τους στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Οι Ερυθρόλευκοι θα βρίσκονται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση, μαζί με ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η Γιουβέντους και η Μίλαν, ενώ είναι μία από τις 17 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει δεδομένα την παρουσία τους στον θεσμό.

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Με το ισχύον φορμάτ, κάθε ομάδα αντιμετωπίζει δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Ως εκ τούτου, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αποφύγει κάποια από τις ομάδες του pot 1, γεγονός που σημαίνει πως και οι 16 σύλλογοι που έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Europa League μπορούν να βρεθούν στον δρόμο του.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Μπάγερ Λεβερκούζεν

Γιουβέντους

Μίλαν

Άλκμααρ

Σοσιεδάδ

Κλείσιμο

Μαρσέιγ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Στουρμ Γκρατς

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Θέλτα

Χόφενχαϊμ

Τορεένσε

Η κλήρωση θα γίνει στις 28 Αυγούστου και οι Πειραιώτες θα δώσουν 8 παιχνίδια, από τις 16/17 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου.