Instagram/hullcity - Επίσημη η απόκτηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη από την Χαλ

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Η μεταγραφή αυτή αποτελεί την ακριβότερη πώληση τερματοφύλακα στην ιστορία της Super League, με το κόστος να ξεπερνάει τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος, στοχεύει πλέον να δοκιμάσει τις δυνατότητές του στο υψηλό επίπεδο της Premier League.

Ο παίκτης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας κατακτήσει εγχώριους τίτλους και το UEFA Conference League, όπου διακρίθηκε για τις επεμβάσεις του.

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Επίσημη είναι η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην Χαλ, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να γίνεται το ακριβότερο μεταγραφικό απόκτημα της αγγλικής ομάδας έως αυτήν την στιγμή.

Ο Έλληνας διεθνής αφήνει πίσω την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, με στόχο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, την Premier League.

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Ο Τζολάκης εντάχθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού σε νεαρή ηλικία και σταδιακά κέρδισε την εμπιστοσύνη του συλλόγου. Το όνομά του έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό το 2020, όταν πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Κύπελλο Ελλάδας, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του νταμπλ.

Τα επόμενα χρόνια, ο Κρητικός πορτιέρε του Ολυμπιακού εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες της ομάδας. Με καθοριστικές επεμβάσεις σε ντέρμπι, ευρωπαϊκά παιχνίδια και αναμετρήσεις υψηλής πίεσης, απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο κορυφαίο επίπεδο. Αποκορύφωμα των εμφανίσεών του με τους «ερυθρόλευκους» η εμφάνισή του στην Κωνσταντινούπολη με την Φενερμπαχτσέ για τους «8» του Conference League.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο νέος ποδοσφαιριστής της Χαλ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, με τους Πειραιώτες να βάζουν στα ταμεία τους ένα ποσό που ξεπερνάει τα 23 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που συνιστά τον Έλληνα διεθνή την ακριβότερη πώληση τερματοφύλακα στην ιστορία της Super League και του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της Χαλ:

Η Χαλ Σίτι ανακοινώνει με χαρά την απόκτηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, έναντι ποσού-ρεκόρ για τον σύλλογο, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο 23χρονος, ο οποίος έχει χριστεί εννέα φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους «Τίγρεις» (Tigers), με ισχύ έως το καλοκαίρι του 2031.

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Ο πολλά υποσχόμενος τερματοφύλακας διατήρησε ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες από τους συνολικά 131 που έδωσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα τον Μάρτιο του 2020, έχοντας προηγουμένως ενταχθεί στις ακαδημίες του συλλόγου από την ομάδα του Πλατανιά.

Υπήρξε μέλος της ομάδας που κατέκτησε τέσσερις τίτλους πρωταθλήματος στη Super League, καθώς και το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ελλάδας, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του UEFA Conference League τη σεζόν 2023/24.

Ο Τζολάκης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ιστορική επιτυχία του Ολυμπιακού να γίνει ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο, αποκρούοντας τρία πέναλτι στη διαδικασία εναντίον της Φενέρμπαχτσε και κρατώντας ανέπαφη την εστία του στον τελικό απέναντι στη Φιορεντίνα.

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Μετά από μια εξαιρετική σεζόν 2024/25, αναδείχθηκε Παίκτης και Τερματοφύλακας της Χρονιάς στη Super League, συμπεριλήφθηκε στην Καλύτερη Ενδεκάδα της σεζόν και ψηφίστηκε ως ο Παίκτης της Χρονιάς για τους «ερυθρόλευκους».

Ο γεννημένος στα Χανιά τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε κάθε λεπτό του πρωταθλήματος τη σεζόν 2025/26, πραγματοποίησε εννέα εμφανίσεις στο Champions League και κράτησε ανέπαφη την εστία του 23 φορές σε 43 συνολικά αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στη νίκη με 2-0 επί της Μάλτας τον Ιούνιο του 2024, ο διεθνής τερματοφύλακας αγωνίστηκε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και κατέγραψε την πιο πρόσφατη συμμετοχή του με το εθνόσημο εναντίον της Σουηδίας, τον ίδιο μήνα.

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Οι πρώτες δηλώσεις του Τζολάκη:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να εντάσσομαι στη Χαλ Σίτι. Είμαι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου.

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Γνώρισα όλους τους παίκτες και το επιτελείο στην Τουρκία και τους ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή.

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Με τον Ολυμπιακό είχα μια επιτυχημένη πορεία, κατακτώντας το Conference League, το πρωτάθλημα και το κύπελλο, ενώ συμμετείχα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στο Champions League.

Η Χαλ Σίτι είναι κάτι διαφορετικό, καθώς αγωνιζόμαστε στην Premier League. Πρέπει να αναμετρηθούμε με κορυφαίους παίκτες, οπότε αποτελεί πρόκληση για μένα. «Νιώθω έτοιμος. Θα δίνω τα πάντα κάθε μέρα στην προπόνηση, για να βοηθήσω την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της.

Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Αγγλία. Ήθελα να έρθω στη Χαλ Σίτι επειδή η Premier League είναι το κορυφαίο επίπεδο.

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Γνωρίζω ότι η Χαλ έχει παθιασμένους φιλάθλους, οπότε ανυπομονώ να αγωνιστώ γι’ αυτούς».