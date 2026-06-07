Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ζωή του Μαρκ Μπόσνιτς μοιάζει με σενάριο που θα μπορούσε να έχει γραφτεί για τον αθλητισμό και την ανθρώπινη αντοχή. Ένας τερματοφύλακας που έφτασε να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, γνώρισε την αποθέωση της Premier League, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες της ζωής του μακριά από τα γήπεδα.

Γεννημένος στις 13 Ιανουαρίου 1972 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ο Μπόσνιτς, με καταγωγή από την Κροατία, ξεχώρισε από μικρή ηλικία για το ταλέντο του κάτω από τα δοκάρια. Η ικανότητά του δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα στην Αγγλία, όπου μετακόμισε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 για να κυνηγήσει το όνειρό του.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όμως η πραγματική του καθιέρωση ήρθε στην Άστον Βίλα. Εκεί έγινε ένας από τους πιο αξιόπιστους τερματοφύλακες της εποχής, με περισσότερες από 200 συμμετοχές και σημαντική συμβολή στην κατάκτηση δύο Λιγκ Καπ.

Το 1999 επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά για να διαδεχθεί τον θρυλικό Πέτερ Σμάιχελ. Παρά την πίεση, κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Ωστόσο, η έλευση του Φαμπιέν Μπαρτέζ άλλαξε τα δεδομένα και τον οδήγησε στην Τσέλσι το 2001.

Εκεί ξεκίνησε η πιο σκοτεινή περίοδος της ζωής του. Οι τραυματισμοί, η αγωνιστική πτώση και η υπόθεση με το θετικό δείγμα για χρήση κοκαΐνης το 2002 είχαν ως αποτέλεσμα την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο και τον αποκλεισμό του από την αγωνιστική δράση.

Τα επόμενα χρόνια ο Μπόσνιτς αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εθισμού και απομόνωσης. Ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας πως είχε φτάσει σε σημείο να χάσει τον έλεγχο της ζωής του και να μην βλέπει διέξοδο.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να ξεπεράσει τον εθισμό του, να αλλάξει τρόπο ζωής και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Η επιστροφή του στην Αυστραλία το 2008 δεν είχε τη λάμψη της προηγούμενης καριέρας του, όμως για τον ίδιο αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες νίκες του.

Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο πρόσφατα, αυτή τη φορά λόγω ενός τραυματισμού σε φιλανθρωπικό διαφημιστικό event. Κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού πέναλτι με διασημότητες, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή απόκρουση, όμως τραυματίστηκε σοβαρά στον τετρακέφαλο μυ.

Ο 54χρονος πλέον Μπόσνιτς χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να σηκώνεται κάθε φορά που πέφτει, η νέα αυτή δοκιμασία αποτελεί ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια ζωή γεμάτη ανατροπές.