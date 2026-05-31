Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από την πίκρα της χαμένης ευρωπαϊκής κορυφής στη χαρά ενός ιστορικού πρωταθλήματος. Λίγες μόλις ώρες μετά την ήττα στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, η αποστολή της Άρσεναλ επέστρεψε στο Λονδίνο και βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει μαζί με χιλιάδες φιλάθλους την κατάκτηση της Premier League, βάζοντας στην άκρη την απογοήτευση για το τρόπαιο που χάθηκε.

Οι «Κανονιέρηδες» κατέκτησαν το πρωτάθλημα Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, επαναφέροντας τον σύλλογο στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η φιέστα είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, όμως η παρουσία της ομάδας στον τελικό του Champions League μετέθεσε τους εορτασμούς.

Advertisement

Advertisement

Red smoke and cheers from adoring fans fill the air as Arsenal's bus parade passes through to commemorate the team's first Premier League win in 22 years



Sky's @BarnabyPap reports from in the crowdhttps://t.co/mp06S5AJUB



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233, and YouTube pic.twitter.com/FnKtB0CsTF — Sky News (@SkyNews) May 31, 2026

Scenes in North London as Arsenal begin their Premier League title parade!❤️🔥 pic.twitter.com/GiAQOnzgng May 31, 2026

Πολλοί ονειρεύονταν ότι το ανοιχτό λεωφορείο θα μετέφερε δύο τρόπαια, όμως τελικά η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα γιόρτασε μόνο την Premier League, ολοκληρώνοντας πάντως μια εξαιρετική και αήττητη σεζόν που θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου.

Time do Arsenal nas ruas de Londres comemorando o título da Premier League.



🎥 @SkySportsPL pic.twitter.com/xMUBv6P0hC — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 31, 2026

Xιλιάδες οπαδοί της Άρσεναλ γέμισαν τους δρόμους του Βορείου Λονδίνου και με καπνογόνα και κόρνες υποδέχτηκαν τους πρωταθλητές.

Advertisement

Ο Ντέγκλαν Ράις τοποθέτησε το τρόπαιο μπροστά στο πρώτο πούλμαν ενώ ακολουθούσαν και άλλα τρία με το επιτελείο, την ομάδα γυναικών και τους συγγενείς.

🏆 @Arsenal's Premier League trophy parade is under way! pic.twitter.com/NlCJyi73il — Premier League (@premierleague) May 31, 2026

Ο Γκάμπριελ, ο οποίος έχασε το κρίσιμο πέναλτι που σφράγισε την ήττα της Άρσεναλ από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League λίγες ώρες νωρίτερα, φορούσε μαύρο καπέλο και γυαλιά στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου καθώς οι κόρνες ηχούσαν, κόκκινος καπνός από φωτοβολίδες κάλυπτε τον ουρανό και θόρυβος κατέκλυζε το σκηνικό.

Advertisement