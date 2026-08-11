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Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με τον Ελ Κααμπί στο 46ο λεπτό, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Λίνσεν.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 80ο λεπτό λόγω αποβολής του Φορτούνη με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Μετά τον αποκλεισμό, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία απευθείας στη League Phase του Europa League.

Η Ναϊμέγκεν προκρίθηκε στα playoffs του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Μπόντο/Γκλιμτ.

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Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στην Ολλανδία, αλλά έμεινε με παίκτη λιγότερο και “λύγισε” στην παράταση. Η Ναϊμέγκεν επικράτησε με 2-1 και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπόντο/Γκλιμτ, ενώ η ελληνική ομάδα συνεχίζει στο Europa League, έχοντας ήδη εξασφαλισμένη θέση στη League Phase.

Έσβησε το όνειρο του Champions League για τον Ολυμπιακό, ο οποίος την περσινή σεζόν κατάφερε να παίξει στον πρώτο νοκ-άουτ γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, τερματίζοντας μέσα στις 24 καλύτερες ομάδες της League Phase. Φέτος, οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στην League Phase του Europa League, καθώς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν, η οποία κέρδισε με 2-1 στην παράταση και σε συνδυασμό με το 0-0 του “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Champions League.

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Το παιχνίδι άρχισε με τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά από το ξεκίνημα. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε ένταση από τους παίκτες του κι αυτοί προσπάθησαν να οδηγήσουν σε λάθη τους Ολλανδούς με την ταχύτητα στις αντιδράσεις του κι ανεβάζοντας ψηλά τις γραμμές τους. Λίγο έλειψε να επωφεληθεί από αυτό η ελληνική ομάδα, καθώς σε μία φάση όπου πρέσαρε ο Ελ Κααμπί, ο τερματοφύλακας της Ναϊμέγκεν απομάκρυνε πάνω στο κεφάλι του Μαροκινού, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ. Στο 10′ οι γηπεδούχοι είχαν μια σημαντική ευκαιρία, με τον Σερί να εκτελεί από δύσκολη γωνία μέσα στην περιοχή και τον Πόποβιτς να αποκρούει ενστικτωδώς και την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι στη συνέχεια. Η Ναϊμέγκεν άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να γίνεται απειλητική, την ώρα που ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε από νωρίς να αλλάξει τα σχέδιά του, λόγω του τραυματισμού του Ζότα Σίλβα. Το παιχνίδι ήταν σκληρό, οι Ολλανδοί κυριάρχησαν για ένα διάστημα, αλλά ο Ολυμπιακός έφθασε κοντά στο γκολ στο 40ο λεπτό. Ο Μάρτινς έφυγε από τα αριστερά, έπειτα από πάσα του Σα, βγήκε απέναντι στον Κρέταζ, όμως δεν τελείωσε τη φάση σωστά και ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απομάκρυνε, κρατώντας το 0-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Ιδανικά ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του αγώνα για τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες άνοιξαν το σκορ, μόλις στα 45 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της επανάληψης. Ο Φορτούνης έβγαλε εξαιρετική μπαλιά για τον Σα, ο οποίος έκανε φοβερή κίνηση στα δεξιά της περιοχής, αποφεύγοντας τους αντιπάλους του. Ο Πορτογάλος έκανε την παράλληλη μπαλιά, με τον τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν να πέφτει και να διώχνει, όμως ο Ελ Κααμπί ήταν στο κατάλληλο σημείο και με πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0 του Ολυμπιακού. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη Ναϊμέγκεν στο να γίνει πιο επιθετική και οι Ολλανδοί άρχισαν να ανεβαίνουν επικίνδυνα και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, έχοντας προειδοποιήσει νωρίτερα, με τον Πόποβιτς να πραγματοποιεί σημαντικές επεμβάσεις στις προσπάθειες των Μορ και Λίνσεν στο 67′ και το 68′ αντίστοιχα. Τελικά, το 1-1 ήρθε στο 70′, με τους παίκτες της Ναϊμέγκεν να βγαίνουν γρήγορα μπροστά, έπειτα από ελεύθερο του Πόποβιτς. Ο Λέμπρετον έβγαλε με τακουνάκι στον Τάντιτς, ο οποίος έφυγε από τα αριστερά και ο Σέρβος γύρισε στον Λίνσεν, ο οποίος με προβολή νίκησε τον Πόποβιτς και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός είδε την κίτρινη κάρτα στον Φορτούνη να αναβαθμίζεται σε απευθείας κόκκινη κι έτσι οι Πειραιώτες έμειναν με παίκτη λιγότερο. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων η Ναϊμέγκεν έφθασε στην ανατροπή με γκολ του Σίρχαους, όμως η φάση εξετάστηκε και το γκολ ακυρώθηκε, γιατί υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

ΓΚΟΛ: 70′ Λίνσεν, 95′ Μορ / 46′ Ελ Κααμπί

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 88′ Περέιρα, 90’+4′ Σίρχαους / 12′ Γκαρθία, 55′ Ροντινέι, 59′ Σα, 112′ Μπρούνο

ΚΟΚΚΙΝΗ: 80′ Φορτούνης

ΔΟΚΑΡΙ: 10′ Σερί

NAΪΜΕΓΚΕΝ (Γιον Ντικ Σρόιντερ): Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ (34′ Περέιρα), Φόνβιλ, Ουαϊσά (30′ Μορ, 106′ Κερς), Νέγιασμιτς, Τάντιτς, Λέμπρετον (106′ Νόιτινκ), Σερί, Μπίσοφ (88′ Σίρχαους), Λίνσεν (106′ Μοντέιρο).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς, Πιρόλα, Ρέτσος (103′ Σμάιλοβιτς), Μπρούνο, Ροντινέι, Γκαρθία (72′ Σιπιόνι), Έσε, Σίλβα (15′ Φορτούνης), Μαρτίνς (72′ Ρόκα), Σα (61′ Μουζακίτης, 103′ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.