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Η Λέφσκι Σόφιας νίκησε για δεύτερη φορά με 1-0 την Καϊράτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα πλέι οφ της διοργάνωσης, για ένα “εισιτήριο” στη League Phase.

Η κλήρωση της ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League, την είχε φέρει απέναντι στο νικητή του Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας και η ομάδα της Βουλγαρίας ήταν τελικά αυτή που επικράτησε στη “μάχη” του τρίτου προκριματικού γύρου.

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Μετά τη νίκη τους με γκολ του Περέα στο πρώτο παιχνίδι, οι Βούλγαροι πέρασαν και από την έδρα των Καζάκων με γκολ του Ρεϊνάλντο, για να βρεθούν απέναντι από την Ένωση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο πρώτος αγώνας των δύο ομάδων θα γίνει την επόμενη Τρίτη (18/8/26) στη Σόφια και τη ρεβάνς, μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 του ίδιου μήνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια.