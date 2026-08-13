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Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τη Marca, φαίνεται πως εξετάζει ήδη περιπτώσεις προπονητών σε περίπτωση αποχώρησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο προσκήνιο για τους ερυθρόλευκους έχουν ξεχωρίσει δύο Ισπανοί, ο Μαρσελίνο και ο Εντέρ Σαράμπια. Αμφότεροι είναι ελεύθεροι στην αγορά και δεν δεσμεύονται από συμβόλαιο σε κάποιο σύλλογο.

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Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ισπανός δημοσιογράφος της Marca, Μετέο Μορέτο, μεταφέρει την πληροφορία πως ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις περιπτώσεις των Μαρσελίνο και Σαράμπια για την τεχνική του ηγεσία.

Ο Ματέο Μορέτο, αναφέρει χαρακτηριστικά στο Χ, πως «ο Ολυμπιακός αποφασίζει την αλλαγή προπονητή και αξιολογεί δύο περιπτώσεις. Του Μαρσελίνο και του Εντερ Σαράμπια».

El Olympiacos está considerando un cambio de entrenador y evalúa a dos candidatos: Marcelino García Toral y Eder Sarabia. @marca — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 13, 2026

Ο Μαρσελίνο ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη χρονιά στη Βιγιαρεάλ, βγάζοντας την ομάδα στη 3η θέση της La Liga με συγκομιδή 72 βαθμών και ρεκόρ 22 νίκες, 6 ισοπαλίες και 10 ήττες. Ο 60χρονος τεχνικός έλυσε τη συνεργασία του σε ένα αρκετά καλό κλίμα και τη θέση του ανέλαβε ο Ινίγκο Πέρεθ της Ράγιο Βαγιεκάνο. Πρόκειται για έναν προπονητή τον οποίο έχει προσεγγίσει ξανά ο Ολυμπιακός, και το 2023 και το 2024.

Ο Έντερ Σαράμπια, βασκικής καταγωγής, βρέθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στην Έλτσε. Βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας από το καλοκαίρι του 2024 και στην πρώτη του σεζόν την οδήγησε στην άνοδο στη La Liga, παρουσιάζοντας ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο.