Μια φρικιαστική τραγωδία συγκλονίζει το Μόσταρ της Βοσνίας, καθώς ο πρώην διαιτητής Ανίς Καλαϊτζιτς δολοφόνησε εν ψυχρώ την πρώην σύντροφό του, Άλντινα Τζαχίτς, σε δημόσιο χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/11) στην κεντρική πλατεία Ιβάν Κρντέλια, ενώ η 32χρονη κατευθυνόταν προς το γυμναστήριο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 33χρονος δράστης πλησίασε την Άλντινα και άρχισε να τη πυροβολεί.

Η γυναίκα επιχείρησε να σωθεί και κατέφυγε σε ένα κατάστημα γρήγορου φαγητού, ελπίζοντας να γλιτώσει από τη μανία του. Δυστυχώς, ο Καλαϊτζιτς την ακολούθησε, την εντόπισε στην τουαλέτα του καταστήματος και την εκτέλεσε. Το φρικιαστικό γεγονός προκάλεσε σοκ στους περαστικούς και στους υπαλλήλους του καταστήματος, που δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τι συνέβαινε μπροστά τους.

Μετά την πράξη του, ο δράστης προσπάθησε να αυτοκτονήσει, αλλά το όπλο του υπέστη εμπλοκή, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του από την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της τραγωδίας.

Πληροφορίες από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν ότι είχαν χωρίσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά ο δράστης φέρεται να είχε απειλήσει επανειλημμένα την Άλντινα. Παρά τις απειλές, το θύμα δεν είχε ενημερώσει τις αρχές. Επιπλέον, ο Καλαϊτζιτς είχε πρόσφατα προμηθευτεί όπλο, υποστηρίζοντας ότι ένιωθε ότι κινδυνεύει λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη διαιτησία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών στο κέντρο της πόλης, ενώ η κοινωνία του Μόσταρ θρηνεί για την άτυχη γυναίκα, που έχασε τη ζωή της με τόσο βίαιο τρόπο. Η τραγωδία φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα έμφυλης βίας και επικίνδυνων σχέσεων, ανοίγοντας τη συζήτηση για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.