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Τα μέλη της οικογένειας ταξίδεψαν με κυβερνητικό αεροσκάφος σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που αποτρέπουν τη συνύπαρξη του Βασιλιά Φελίπε και της διαδόχου Λεονόρ στην ίδια πτήση.

Η επιλογή της Ελλάδας ενισχύεται από τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς της Βασιλομήτορος Σοφίας με τη χώρα, καθώς και από τις στενές φιλικές σχέσεις των Ισπανών μοναρχών με τη βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας.

Το Παλάτι της Θαρθουέλα δεν προέβη σε επίσημη ανακοίνωση για τον προορισμό, επικαλούμενο το δικαίωμα της οικογένειας στην ιδιωτικότητα, ωστόσο η άφιξη επιβεβαιώθηκε από δεδομένα πτήσεων.

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Για ακόμη μία χρονιά, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας φέρεται να επέλεξε την Ελλάδα για το δεύτερο και αυτή τη φορά απολύτως ιδιωτικό μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της. Η άφιξή τους στη χώρα μας ακολουθεί την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεών τους στη Μαγιόρκα, όπου η φετινή παρουσία τους πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, εξαιτίας των έκτακτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

Οι πτήσεις που αποκάλυψαν τον ελληνικό προορισμό

Το Παλάτι της Θαρθουέλα (Zarzuela) δεν δημοσιοποιεί τον προορισμό των ιδιωτικών διακοπών της βασιλικής οικογένειας, καθώς επικαλείται το δικαίωμά της στην ιδιωτικότητα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία από τις πτήσεις φαίνεται πως έδωσαν στοιχεία για τις μετακινήσεις της.

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🛬 Aterrizando T.18-1 (AME4557) en Grecia 🇬🇷

📅 13 de agosto de 2026, 14:27



🏷️ Uso: Casa Real pic.twitter.com/vJxIhqj7sk — Falcon Despega (@falcon_despega) August 13, 2026

Σύμφωνα με τα δεδομένα της 13ης Αυγούστου που κατέγραψε η πλατφόρμα Falcon Despega, το κυβερνητικό αεροσκάφος Dassault Falcon 900 αναχώρησε από τις Βαλεαρίδες στις 12:10 και προσγειώθηκε στην Ελλάδα στις 14:30. Κατά τις εκτιμήσεις, στο αεροσκάφος βρίσκονταν η Βασίλισσα Λετίθια, η Πριγκίπισσα Λεονόρ και η Ινφάντα Σοφία.

Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, το ίδιο αεροσκάφος επέστρεψε στη Μαδρίτη, πριν πραγματοποιήσει νέο δρομολόγιο προς την Ελλάδα, αυτή τη φορά για να μεταφέρει τον Βασιλιά Φελίπε, ο οποίος έφτασε τελευταίος στον προορισμό της οικογένειας, καθώς προηγουμένως παρακολουθούσε την ηλιακή έκλειψη.

Η διαφορετική ώρα άφιξης των μελών της βασιλικής οικογένειας δεν συνδέεται μόνο με τις ξεχωριστές υποχρεώσεις τους, αλλά και με τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθούνται. Συγκεκριμένα, αποφεύγεται να ταξιδεύουν μαζί στο ίδιο αεροσκάφος ο Αρχηγός του Κράτους, Φελίπε, και η διάδοχος του θρόνου, Λεονόρ. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή διαδοχή και η θεσμική συνέχεια του Στέμματος σε περίπτωση ενός απρόοπτου περιστατικού.

Ελλάδα: ένας προορισμός με οικογενειακή και προσωπική σημασία για τους Ισπανούς βασιλείς

Η Ελλάδα δεν αποτελεί τυχαία επιλογή για τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας. Ο Φελίπε και η Λετίθια έχουν περάσει μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους στη χώρα μας τόσο το 2024 όσο και το 2025, ενώ η σχέση τους με την Ελλάδα έχει και ισχυρό οικογενειακό υπόβαθρο. Η χώρα είναι η γενέτειρα της Βασιλομήτορος Σοφίας, γεγονός που διατηρεί ζωντανούς τους δεσμούς του Ισπανού μονάρχη με την Ελλάδα.

Παράλληλα, η χώρα προσφέρει στη βασιλική οικογένεια το ιδανικό σκηνικό για λίγες ημέρες ξεκούρασης, μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις, τα φλας και τα αυστηρά πρωτόκολλα.

Στο κάδρο βρίσκεται και η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας. Ο Φελίπε και η Λετίθια διατηρούν στενή φιλία με τον Βίλεμ-Αλέξαντερ και τη Μάξιμα, οι οποίοι διαθέτουν θερινή κατοικία στην Πελοπόννησο. Η σχέση των δύο οικογενειών έγινε ιδιαίτερα εμφανής όταν το ισπανικό βασιλικό ζεύγος φιλοξένησε μυστικά την πριγκίπισσα Αμαλία στη Μαδρίτη, λόγω απειλών για την ασφάλειά της.